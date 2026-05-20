Sie schwärmt vom Tanztheater Pina Bausch: Mechthild Großmann will nicht auf Münster-Tatort reduziert werden

Mehr als 20 Jahre lang war Mechthild Großmann als Staatsanwältin im Münster-"Tatort" zu sehen. Im Interview spricht die 77-Jährige über den Beruf Schauspielerin - und warum sie ihn trotz allem niemandem empfehlen würde.
Mehr als zwei Jahrzehnte war Mechthild Großmann (77) das Gesicht der Münsteraner Justiz im deutschen Fernsehen. Als rauchende, Rotwein trinkende Oberstaatsanwältin Wilhelmine Klemm an der Seite von Jan Josef Liefers (61) und Axel Prahl (66) wurde sie zur Institution - kultig, unverwechselbar, mit einer Stimme, die man nicht vergisst. Doch wer glaubt, Großmann definiere sich über diese Rolle im Münster-"Tatort", liegt falsch. "Lassen Sie mich eines klarstellen: Ich habe in 56 Jahren als Schauspielerin viel gemacht, und nur eines davon ist der 'Tatort' gewesen", sagt sie im Interview mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung".