Sie schrieb den Soundtrack: Charli xcx im rosa Brautkleid bei Wuthering Heights-Premiere

Bei der UK-Premiere von "Wuthering Heights" in London hat Charli xcx alle Blicke auf sich gezogen. Die Sängerin, die den Soundtrack zu Emerald Fennells Filmadaption schrieb, erschien dem Thema angemessen: in einem dramatischen Brautkleid mit Schleier.
Bei der UK-Premiere von "Wuthering Heights" am Donnerstag in London sorgte Charli xcx (33) für einen echten Wow-Moment. Die Sängerin schritt über den regennassen schwarzen Teppich am Odeon Luxe am Leicester Square - und trug dabei ein aufwendiges Brautkleid des Designers Erdem. Das schulterfreie Kleid bestand aus mehreren Lagen babyrosanem Tüll und Spitze und wurde von einem bodenlangen Schleier komplettiert.