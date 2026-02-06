Sie schrieb den Soundtrack: Charli xcx im rosa Brautkleid bei Wuthering Heights-Premiere

Bei der UK-Premiere von "Wuthering Heights" in London hat Charli xcx alle Blicke auf sich gezogen. Die Sängerin, die den Soundtrack zu Emerald Fennells Filmadaption schrieb, erschien dem Thema angemessen: in einem dramatischen Brautkleid mit Schleier.

Bei der UK-Premiere von "Wuthering Heights" am Donnerstag in London sorgte Charli xcx (33) für einen echten Wow-Moment. Die Sängerin schritt über den regennassen schwarzen Teppich am Odeon Luxe am Leicester Square - und trug dabei ein aufwendiges Brautkleid des Designers Erdem. Das schulterfreie Kleid bestand aus mehreren Lagen babyrosanem Tüll und Spitze und wurde von einem bodenlangen Schleier komplettiert.

Mit ihrem Outfit spielte die "Brat"-Interpretin offenbar auf eine Hochzeitsszene aus dem Film an, in der Hauptdarstellerin Margot Robbie (35) zu sehen ist. Ihr Make-up hielt Charli xcx dabei gewohnt grungig, die Haare fielen in weichen Wellen über ihre Schultern. Der gotische Grundton des Films spiegelte sich so perfekt in ihrem Gesamtauftritt wider.

Charli xcx schrieb den Soundtrack

Charli xcx ist nicht nur als Gast bei der Premiere dabei - sie hat den Soundtrack zu Emerald Fennells (40) sexy Neuverfilmung des Emily-Brontë-Klassikers geschrieben. Bereits im November war der Song "House" erschienen, eine Zusammenarbeit mit Velvet-Underground-Legende John Cale (83), der von Kritikern gefeiert wurde. In einem Statement hatte die Musikerin definiert, was sie mit "Wuthering Heights" verbinde: "Ich denke an Leidenschaft und Schmerz. Ich denke an England. Ich denke an die Moore, ich denke an den Schlamm und die Kälte. Ich denke an Entschlossenheit und Durchhaltevermögen."

Neben Charli xcx zeigten sich auch die beiden Hauptdarsteller des Films bei der Premiere. Margot Robbie (35), die die Rolle der leidenschaftlichen Catherine Earnshaw verkörpert, begeisterte erneut mit einem historisch angehauchten Outfit. Ihr Filmpartner Jacob Elordi (28), der die Rolle des Heathcliff spielt, erschien in einem grauen Anzug.

Der sexy Liebesfilm nach Emerald Fennells Vision startet in Deutschland am 12. Februar in den Kinos, der Soundtrack zum Film erscheint einen Tag später.