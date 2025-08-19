Sie schießen Selfie mit Fans: Keine Trennung: Kylie Jenner besucht Timothée Chalamet in Budapest

Kylie Jenner und Timothée sind offenbar nicht getrennt. Ein aktuelles Fan-Selfie aus Budapest dürfte den Spekulationen um die Beziehung nun erstmal ein Ende setzen.
Kylie Jenner (27) und Timothée Chalamet (29) haben den seit Wochen kursierenden Trennungsgerüchten offenbar ein Ende gesetzt. Nachdem sich die beiden seit Juni nicht mehr gemeinsam in der Öffentlichkeit gezeigt hatten und Chalamet Jenners Geburtstag Anfang August verpasst hatte, besuchte die Unternehmerin ihren Partner offenbar in Budapest, wo er derzeit für die Dreharbeiten zu "Dune: Part Three" ist.