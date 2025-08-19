Sie schießen Selfie mit Fans: Keine Trennung: Kylie Jenner besucht Timothée Chalamet in Budapest

Kylie Jenner (27) und Timothée Chalamet (29) haben den seit Wochen kursierenden Trennungsgerüchten offenbar ein Ende gesetzt. Nachdem sich die beiden seit Juni nicht mehr gemeinsam in der Öffentlichkeit gezeigt hatten und Chalamet Jenners Geburtstag Anfang August verpasst hatte, besuchte die Unternehmerin ihren Partner offenbar in Budapest, wo er derzeit für die Dreharbeiten zu "Dune: Part Three" ist.

Zwei Fans lieferten dafür den Beweis: Sie teilten ein gemeinsames Selfie auf Instagram, das Jenner und Chalamet offenbar in einem Café der ungarischen Hauptstadt zeigt. Auf dem Foto lächelt Jenner in die Kamera, während Chalamet mit Sonnenbrille, Cap und T-Shirt um den Kopf ein Peace-Zeichen macht.

Der Instagram-Account "Budapest Baristas" schrieb zu dem Bild: "Heute sind Kylie Jenner und Timothée Chalamet einfach in unseren Coffeeshop gekommen. Wir waren so verwirrt, dass wir uns kaum konzentrieren konnten. Wir denken, das sieht man uns an. Gott sei Dank werden alle sie anschauen, nicht uns." Die beiden sollen dabei "sehr nett und freundlich" gewesen sein.

Seit 2023 ein Paar

Kylie Jenner und Timothée Chalamet sollen seit Frühjahr 2023 ein Paar sein und hielten ihre Beziehung über Monate privat. Erste öffentliche Auftritte hatten sie bei einem Beyoncé-Konzert im September und bei den US Open im Oktober desselben Jahres. 2024 begleitete Jenner Chalamet zu den Golden Globes, 2025 zu den Oscars und seitdem immer wieder zu Preisverleihungen, Basketballspielen und anderen Events. Ab Ende Juni wurde es allerdings ruhig um das Paar - bis jetzt.