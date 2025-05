Sie schaffen es auf das Treppchen: Abor und Tynna gehören zu den meistgesuchten ESC-Acts bei Google

In der kommenden Woche steigt wieder der alljährliche Eurovision Song Contest. Für Deutschland reisen die Wiener Geschwister Attila (26) und Tünde Bornemisza (24) zum ESC 2025 nach Basel. Auch wenn niemand vorab sagen kann, wie erfolgreich sie als Duo Abor & Tynna mit ihrem Song "Baller" schlussendlich sein werden, in den Suchanfragen bei Google schneidet das Lied im Vergleich mit der Konkurrenz aber sehr gut ab.

Abor & Tynnas "Baller" schnappt sich Silber

Der Suchmaschinenriese hat die meistgesuchten Eurovision-Beiträge ausgewertet und die Daten aufbereitet. Es wird verglichen, wie hoch der Anteil des Suchinteresses in allen Teilnehmerländern in den vergangenen 30 Tagen war. Rund 13 Prozent der Anfragen entfielen auf "Baller". Das Lied sichert sich damit die Silbermedaille und muss sich nur einem anderen Song knapp geschlagen geben.

Platz eins geht mit 14 Prozent an die spanische Sängerin Melody (34) und "Esa diva". Den letzten Platz auf dem Treppchen teilen sich unterdessen Frankreich und Schweden. Louane (28) landet mit "Maman" auf der Drei, die Gruppe KAJ mit "Bara bada bastu". Beide bringen es auf zwölf Prozent. Knapp dahinter vervollständigt Großbritannien die Top Five. Remember Monday liegen mit dem Lied "What The Hell Just Happened?" und elf Prozent auf Rang fünf.

Auf den weiteren Rängen in der Top Ten sind Claude (21, Niederlande) mit "C'est la vie", JJ (24, Österreich) mit "Wasted Love", Lucio Corsis (31, Italien) "Volevo essere un duro", Zoë Më (24, Schweiz) und "Voyage" sowie Ziferblat mit "Bird Of Pray" aus der Ukraine zu finden.

Nach diesen Beiträgen wird in Deutschland gesucht

In Deutschland bestand zuletzt ein besonders großes Interesse an fünf der bereits genannten Beiträge. Zu den hierzulande am häufigsten gesuchten Beiträgen gehören - Abor & Tynna ausgenommen - in dieser Reihenfolge: "Bird of Pray", "Bara bada bastu", "Wasted Love", "Voyage" und "Esa diva".

Und in welchen Ländern wurde häufig nach Abor & Tynna gesucht? In den vergangenen 30 Tagen war das Interesse an "Baller" in Luxemburg, Österreich, der Schweiz, den Niederlanden und in Dänemark besonders groß.

Großes ESC-Finale am 17. Mai

Deutschland steht als eines der "Big Five"-Länder neben Frankreich, Spanien, Großbritannien und Italien automatisch im Finale des Eurovision Song Contest. Am 13. Mai steigt ab 21:00 Uhr das erste Halbfinale, das zweite folgt am 15. Mai ab 21:00 Uhr. Am Samstag ist dann der große ESC-Tag. Ab 20:15 Uhr ist am 17. Mai unter anderem im Ersten zunächst "Der Countdown" zum Finale zu sehen, das ebenfalls dort ab 21:00 Uhr unter dem Titel "ESC - Das Finale aus Basel" live übertragen wird.