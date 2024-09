Die Sängerin und Schauspielerin Demi Lovato (32) ist schon ganz aufgeregt, bald Tante zu werden. In einem Interview mit "E! News" spricht sie unter anderem darüber, wie sehr sie sich freut, dass ihre Halbschwester Madison De La Garza (22) schwanger ist.

Fernsehdarstellerin De La Garza, bekannt aus "Desperate Housewives", erwartet ihr erstes Kind mit ihrem Lebensgefährten Ryan Mitchell. Wie sie kürzlich auf ihrem Instagram-Account verkündete, wird das Baby schon im Oktober zur Welt kommen. Lovato kann es kaum erwarten. "Ich freue mich wirklich sehr, dass neues Leben in unsere Familie kommt", sagte sie bei einer Vorführung ihres Hulu-Dokumentarfilms "Child Star". "Ich wertschätze Familie und Freunde jeden einzelnen Tag mehr als Erfolg."

Zu dieser Erkenntnis kam die US-Amerikanerin offenbar allerdings erst bei den Dreharbeiten zu ihrer aktuellen Streaming-Doku über Kinderstars: "Wenn mich Leute fragen, welchen Rat ich heute Kinderdarstellern geben würde, würde ich sagen, dass man sinnvolle Verbindungen im Leben über Erfolg stellen sollte, weil ich das manchmal nicht getan habe, und ich habe es bereut. Aber jetzt, wo ich viel nachdenke, kann ich sagen, dass mir Familie so viel bedeutet und ich mich darauf freue, Tante zu sein."

Hollywood-Verbot für eigenen Nachwuchs

Noch hat die 32-Jährige selbst keine Kinder, denkt aber schon an zukünftigen Nachwuchs und welche oberste Regel für ihre Kinder gelten werde in Bezug auf eine eigene Hollywood-Karriere: "Ich würde sagen: 'Lass uns Musiktheorie studieren und dich auf den Tag vorbereiten, an dem du 18 wirst, denn davor wird es nicht passieren'. Nicht, weil ich nicht an dich glaube oder dich nicht liebe oder nicht möchte, dass du glücklich bist, sondern weil ich möchte, dass du eine Kindheit hast. Die Kindheit, die ich nicht hatte", betonte sie gegenüber "The Hollywood Reporter" im August.

Lovato startete im Alter von nur sechs Jahren im Showgeschäft durch, als sie neben Selena Gomez (32) eine der Darstellerinnen in der Kinderserie "Barney & Friends" wurde.