Sie sang auf seiner Hochzeit: Prinz William verleiht Sängerin Ellie Goulding die MBE-Würde

Popstar Ellie Goulding wurde auf Schloss Windsor mit der MBE-Würde geehrt - nicht für ihre Musik, sondern für ihren Einsatz für Umweltschutz und biologische Vielfalt. Überreicht wurde ihr die Auszeichnung von Prinz William.

Ellie Goulding (39) und Prinz William (43) verbindet mehr als eine flüchtige Begegnung. Bereits 2011 sang die Britin bei der Hochzeit des Prinzen mit Prinzessin Kate (44) in der Westminster Abbey. Nun trafen die beiden erneut aufeinander: auf Schloss Windsor, wo der Prince of Wales der 39-jährigen Sängerin den MBE-Orden überreichte.

Den Ehrentitel hatte Goulding nicht für ihre Musik erhalten, sondern für ihren jahrelangen Einsatz für den Schutz der biologischen Vielfalt und des Klimas - so lautete die Würdigung in den King's New Year Honours.

Von der Bühne ins Umweltengagement

Dabei ist Gouldings Weg vom Popstar zur Klimaaktivistin keine PR-Strategie, sondern ein konsequenter Lebensweg. Seit 2017 ist sie globale Goodwill-Botschafterin des UN-Umweltprogramms UNEP, heute zusätzlich Botschafterin des World Wildlife Fund (WWF). Sie nutzte ihre Bekanntheit, um auf Zero-Waste-Initiativen und nachhaltige Mode aufmerksam zu machen.

Kurz vor der Zeremonie erklärte Goulding, was sie an ihrer neuen Rolle als Stimme der Natur besonders bewegt: "Als der WWF mich mit der Idee ansprach, der Mutter Natur eine Stimme zu geben - Menschen, Tiere und die Elemente zu verbinden -, fühlte sich das unglaublich wirkungsvoll an." Es sei ein Aufruf, das zu schützen, was man liebe - und eine Erinnerung daran, dass die Natur lebendig, reaktionsfähig und mit den Menschen verbunden sei.

Karriere mit Substanz

Musikalisch steht Goulding ohnehin für sich. In 15 Jahren Karriere sammelte sie Nummer-eins-Alben, Brit Awards und Hits wie "Burn", "Love Me Like You Do" oder "Miracle" - und teilt sich mit Adele den Rekord als britische Solokünstlerin mit den meisten Nummer-eins-Alben in den UK-Charts. Aufgewachsen in Herefordshire nahe der Grenze zu South Shropshire, besuchte sie die Lady Hawkins's High School in Kington - ein Werdegang, der wenig auf eine Weltkarriere hindeutete.

Mit dem MBE-Orden schließt sich für Goulding ein Kreis: Die Frau, die einst die Hochzeit des britischen Thronfolgers musikalisch begleitete, wird nun vom selben Mann für Arbeit geehrt, die weit über die Musik hinausgeht.