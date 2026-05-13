Sie sang auf seiner Hochzeit: Prinz William verleiht Sängerin Ellie Goulding die MBE-Würde

Popstar Ellie Goulding wurde auf Schloss Windsor mit der MBE-Würde geehrt - nicht für ihre Musik, sondern für ihren Einsatz für Umweltschutz und biologische Vielfalt. Überreicht wurde ihr die Auszeichnung von Prinz William.
Ellie Goulding (39) und Prinz William (43) verbindet mehr als eine flüchtige Begegnung. Bereits 2011 sang die Britin bei der Hochzeit des Prinzen mit Prinzessin Kate (44) in der Westminster Abbey. Nun trafen die beiden erneut aufeinander: auf Schloss Windsor, wo der Prince of Wales der 39-jährigen Sängerin den MBE-Orden überreichte.