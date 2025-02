Sie residieren in Luxushotel: Invictus Games in Vancouver: Meghan lobt Harry für seine Arbeit

Foto: ddp/DPPA/POOL/Courtesy of the Vice P

Prinz Harry und Herzogin Meghan sind am Freitagabend in Vancouver angekommen. Die beiden wohnen während des Invictus-Games-Events in einem Fünf-Sterne-Luxushotel. Das Paar hat bereits an einer Veranstaltung des Sportturniers teilgenommen, auf der Meghan eine rührende Rede hielt.

Vom 8. bis 16. Februar finden die diesjährigen Invictus Games in Vancouver und Whistler statt. Bei dem Sportturnier für verwundete und verletzte Militärangehörige werden über 500 Teilnehmer aus mehr als 20 Nationen erwartet. Initiator Prinz Harry (40) kann sich vor Ort über die Unterstützung von seiner Ehefrau, Herzogin Meghan (43), freuen.

Das Paar wurde laut britischer "Daily Mail" am Freitagabend bei der Ankunft in Vancouver gesichtet. Die beiden sollen mit einem privaten Charterflugzeug vom Flughafen Santa Barbara aus, der in der Nähe ihres Hauses in Montecito liegt, geflogen sein. Mit einem Konvoi aus drei Autos ging es dann ins Fünf-Sterne-Luxushotel Fairmont Pacific Rim. Dort soll das Paar eine Suite für 5.000 Pfund die Nacht (rund 6.000 Euro) gebucht haben.

Wie "The Independent" berichtet, soll sich die Suite durch einen privaten Aufzug und eine eigene Dachterrasse mit Blick auf den Stanley Park auszeichnen. Harry und Meghan sollen drei Nächte in Vancouver verbringen, bevor sie für die Wettkämpfe der adaptiven Wintersportarten in das Skigebiet von Whistler fahren werden.

Herzogin Meghan fühlt sich in Kanada "wie zu Hause"

Wie ein Beitrag der Invictus Games bei X zeigt, nahmen die beiden am Freitag bereits an einem Empfang für die Teilnehmer und ihre Angehörigen teil. Ein weiterer X-Beitrag eines Teilnehmers zeigt einen Ausschnitt aus Herzogin Meghans Rede, die damit ihren Mann auf der Bühne ankündigte. "Ich hatte nicht vor, heute Abend zu sprechen", sagte sie. "Wir sind erst vor ein paar Stunden angekommen, und als ich kanadischen Boden berührte, dachte ich: 'Ich fühle mich wie zu Hause.'"

Weiter erzählte Meghan: "Wir freuen uns sehr, hier zu sein, und ich wäre nachlässig, wenn ich nicht die Gelegenheit ergreifen würde, jemanden vorzustellen, der mir sehr viel bedeutet und ich weiß, dass er Ihnen allen sehr viel bedeutet", sagte sie in Anspielung auf Prinz Harry. Des Weiteren betonte sie Harrys Engagement, die Teilnehmer in den kommenden Tagen unterstützen zu wollen. "Ihr werdet ihn bei den Spielen sehen, ihr werdet ihn wahrscheinlich beim Curling mit euch sehen und beim Rollstuhlbasketball euch anfeuern sehen."

Was die Anwesenden jedoch nicht gesehen hätten, sei Harrys Einsatz im Vorfeld der Invictus Games. Der Vater ihrer beiden Kinder sei im Familienalltag, beim Fertigmachen für die Schule, beim Packen der Lunchboxen und dem Zubereiten des Frühstücks, komplett involviert. "Und dann ist er am Telefon und Archie fragt: 'Papa, warum bist du am Telefon?' Und er sagt: 'Weil Invictus ist, ich bereite mich auf Invictus vor.'" Das Turnier bedeute ihm sehr viel, führte Meghan über ihren Ehemann aus. "Ihr seid seine Familie, so wie wir seine Familie sind. Und ich hoffe, ihr erkennt, wie viel von seinem Herzen er in diese Woche gesteckt hat."

Star-Power auf der Bühne

Bei den Invictus Games in Vancouver und Whistler werden verschiedene Wettkämpfe in adaptiven Sportarten ausgetragen. Mit dabei sind neben Indoor-Rudern, Sitzvolleyball, Schwimmen, Rollstuhl-Rugby oder Rollstuhl-Basketball auch Wintersportarten wie Ski Alpin, Snowboard, Biathlon, Skeleton und Rollstuhl-Curling. 2014 rief Prinz Harry die Invictus Games ins Leben, die "einen Weg zur Genesung für verwundete, verletzte und kranke Soldaten und Soldatinnen aus aller Welt" bieten sollen.

Wie aus einer offiziellen Mitteilung auf der Website des internationalen Sportereignisses hervorgeht, tritt Katy Perry (40) als Headlinerin bei der Auftaktveranstaltung in Vancouver auf. Auch Chris Martin (47), Noah Kahan (28) und Nelly Furtado (46) werden performen. Sowohl der Musiker Jelly Roll (40) als auch die Bands Barenaked Ladies und The War And Treaty sollen bei der Abschlussshow auftreten.