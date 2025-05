Sie reichte die Scheidung ein: Hugh Jackman reagiert enttäuscht auf Deborra-Lee Furness offene Worte

Foto: ddp/Photo Image Press via ZUMA Press Wire

Nachdem Deborra-Lee Furness (59) kürzlich ihr Schweigen zur Trennung von Hugh Jackman (56) gebrochen und von einer "traumatischen Reise des Verrats" gesprochen hat, meldet sich nun der "Wolverine"-Star indirekt zu Wort - wenn auch nicht öffentlich, sondern über sein Umfeld. Wie die britische "Daily Mail" berichtet, sei Jackman "zutiefst enttäuscht" von den öffentlichen Worten seiner Noch-Ehefrau.

Ein Insider verriet dem Blatt: "Hugh war sehr überrascht und enttäuscht, als er las, was Deborra gesagt hat. Es gab zwar keine formelle Abmachung, dass sie sich nicht äußern darf, aber ein unausgesprochenes Einverständnis, einander nicht in der Öffentlichkeit schlechtzumachen."

Lesen Sie auch

Furness sprach über "tiefe Wunde"

In ihrer emotionalen Stellungnahme hatte Furness über die "tiefe Wunde" gesprochen, die das Ende ihrer fast 30-jährigen Ehe hinterlassen habe. Ohne Jackman beim Namen zu nennen, deutete sie an, verletzt worden zu sein - wenige Monate nachdem er händchenhaltend mit Kollegin Sutton Foster (50) fotografiert worden war. Die beiden standen gemeinsam für das Broadway-Stück "Music Man" auf der Bühne. Foster reichte im Oktober 2024 selbst die Scheidung von ihrem Ehemann ein.

Furness hatte die Scheidung offiziell am 23. Mai 2025 eingereicht - fast zwei Jahre nach der öffentlichen Trennungsverkündung. Laut "Daily Mail" hatte es zuvor Unstimmigkeiten über finanzielle Regelungen gegeben, da das Paar offenbar auf einen Ehevertrag verzichtet hatte. Jackman soll schließlich allen Forderungen seiner Noch-Ehefrau nachgegeben haben. Umso mehr schmerzen ihre aktuellen Worte, heißt es aus seinem Umfeld.

"Hugh weiß, dass er die Vergangenheit nicht ändern kann, aber es ist traurig für ihn, dass Deb sich offenbar so fühlt. Besonders, nachdem er all ihren Scheidungswünschen zugestimmt hat", so der Insider weiter.

Trennung nach fast 30 Ehejahren

Furness und Jackman hatten 1996 geheiratet. 2000 adoptierten die beiden Sohn Oscar, 2005 Tochter Ava. Als sie im September 2023 ihre Trennung bekannt gaben, hieß es in einem Statement: "Wir hatten das Glück, fast drei Jahrzehnte als Mann und Frau in einer wundervollen, liebevollen Ehe miteinander verbringen zu dürfen. Unser Weg ändert sich nun und wir haben uns entschieden, uns zu trennen, um unsere individuelle Entwicklung voranzutreiben."