Sie rät neben Chris Tall: Zweite Staffel Wer isses?: Michelle Hunziker ersetzt Ralf Schmitz

Michelle Hunziker (47) wird Teil der ProSieben-Rateshow "Wer isses?". In der zweiten Staffel wird sie im Frühjahr 2025 gegen Chris Tall (33) antreten und versuchen, gemeinsam mit einem Promi Personen richtig einzuschätzen. In Staffel eins war Ralf Schmitz (49) noch gegen Tall und jeweils einen Star angetreten. Als neuer Team-Captain freut sich Hunziker auf ihre Aufgabe.

"Ich liebe Rätselraten", sagt sie in einem ProSieben-Statement. In der Sendung baue sie "voll auf meine weibliche Intuition - so schnell führt mich kein Kandidat und keine Kandidatin hinters Licht!" Chris Tall habe durch seine Erfahrung aus der ersten Staffel quasi einen Heimvorteil, "aber so schnell macht auch er mir nichts vor! Ich werde ihm schon zeigen, wer hier die bessere Detektivin ist", macht sie ihm eine Kampfansage. Chris Tall nimmt "die Herausforderung von Michelle mit ungleich größerem Kampfgeist an, wenngleich ich ihr natürlich ab und an den Vortritt lasse als Gentleman, der ich bin - nicht."

Preisgeld für die Zuschauer

Moderiert wird die Sendung, die erstmals im Februar 2024 lief, erneut von Steven Gätjen (52). Ab 16. Oktober (12 Uhr) können sich Zuschauer laut ProSieben Tickets für die Aufzeichnungen im November 2024 in Köln sichern. In der Primetime-Show müssen die Teams in verschiedenen Rubriken ungewöhnliche Berufe, seltene Hobbys oder skurrile Eigenschaften von ihnen zuvor unbekannten Kandidatinnen und Kandidaten erraten. Gemeinsam mit einem wechselnden Promi-Rategast spielen die Teams jeweils um ein Preisgeld für den eigenen Zuschauerblock. In der ersten Staffel waren unter anderem Verona Pooth (56), Frederick Lau (35) oder Vanessa Mai (32) als Gäste mit dabei.