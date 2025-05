Sie plaudert aus dem Nähkästchen: Herzogin Meghan: So viel hat sie bei den Schwangerschaften zugenommen

In ihrem Podcast spricht Herzogin Meghan nicht nur über das Geschäftliche, sondern auch über private Dinge. Sie erinnert sich in einer neuen Folge an ihre Schwangerschaft mit Sohn Archie zurück.

Herzogin Meghan (43) hat eine neue Episode ihres Gründerinnen-Podcasts "Confessions of a Female Founder" veröffentlicht. Wie gewohnt, geht es in der Folge aber nicht nur um das Geschäftliche. Im Gespräch mit der Unternehmerin Sara Blakely (54) kommt die Ehefrau von Prinz Harry (40) diesmal unter anderem auf ihre Schwangerschaft mit Sohn Archie (6) zu sprechen.

Herzogin Meghan: "Bitte lass mich nicht hinfallen"

Meghan hat damals "bei den beiden Schwangerschaften 65 Pfund zugenommen [Anm. d. Red.: mit Archie und Töchterchen Lilibet (3)]". Dieses kleine Details verrät sie, als sie sich ans Jahr 2019 zurückerinnert. Im Mai jenen Jahres wurde Archie geboren. Die Herzogin erzählt: "Eine Freundin hat neulich zu mir gesagt: 'Ich habe gerade dieses Bild als du mit Archie so schwanger warst, gesehen, das ich vergessen hatte.'" Damals waren Meghan und ihr Ehemann Harry noch arbeitende Mitglieder der britischen Königsfamilie. Meghan nahm gemeinsam mit dem jüngeren Sohn von König Charles III. (76) öffentliche Termine für die Royals wahr.

Sie trage immer ihre fünf Zentimeter hohen, spitzen Stilettos - was während der Schwangerschaft kein einfaches Unterfangen war, erklärt sie. "Du hast einen riesigen Bauch und deine winzig kleinen Knöchel stützen sich in diesen hohen Absätzen ab, aber mein ganzes Gewicht lag vorne", erinnert sich Meghan. "Wie um alles in der Welt kann es sein, dass ich nicht einfach umkippe und mit dem Gesicht auf dem Boden lande?", frage man sich in solch einer Situation. Hilfe bekam sie aber damals von Harry: "Ich habe mich fest an meinen Mann geklammert und dachte: 'Bitte lass mich nicht hinfallen.'"

Die Herzogin ist seit dem Jahr 2018 mit Prinz Harry verheiratet. Kürzlich hat das Paar seinen siebten Hochzeitstag gefeiert. Nicht ganz ein Jahr nach der Geburt von Archie beendeten Harry und Meghan ihre Arbeit für die Königsfamilie und begannen ein neues Kapitel in den USA. Im Jahr 2021 kam Tochter Lilibet zur Welt. Die kleine Familie lebt aktuell im kalifornischen Montecito.