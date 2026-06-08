Sie plant ein Buch über die schwere Zeit: Sugababes-Star Keisha Buchanan wurde als Teenagerin entführt

Sugababes-Sängerin Keisha Buchanan wurde als Teenagerin nach der Schule verschleppt und stundenlang festgehalten - kurz vor dem Durchbruch der Band. Im Podcast spricht sie erstmals offen über das Trauma, das sie ihren Schulabschluss kostete.
Sugababes-Sängerin Keisha Buchanan (41) ist als Teenagerin entführt worden - kurz vor dem Durchbruch der Band. Das hat die britische Musikerin im Podcast "Live, Laugh, Luke... with Luke Hamnett" erzählt. Nach der Schule sei sie von einem Mann mitgenommen und mehrere Stunden festgehalten worden, bevor sie nach Hause zurückkehren konnte. "Ich hatte da diesen Vorfall direkt vor meinen Prüfungen, bei dem ich entführt wurde", sagte Buchanan, die zum Zeitpunkt der Entführung rund 16 Jahre alt war.