Sie plant ein Buch über die schwere Zeit: Sugababes-Star Keisha Buchanan wurde als Teenagerin entführt

Sugababes-Sängerin Keisha Buchanan wurde als Teenagerin nach der Schule verschleppt und stundenlang festgehalten - kurz vor dem Durchbruch der Band. Im Podcast spricht sie erstmals offen über das Trauma, das sie ihren Schulabschluss kostete.

Sugababes-Sängerin Keisha Buchanan (41) ist als Teenagerin entführt worden - kurz vor dem Durchbruch der Band. Das hat die britische Musikerin im Podcast "Live, Laugh, Luke... with Luke Hamnett" erzählt. Nach der Schule sei sie von einem Mann mitgenommen und mehrere Stunden festgehalten worden, bevor sie nach Hause zurückkehren konnte. "Ich hatte da diesen Vorfall direkt vor meinen Prüfungen, bei dem ich entführt wurde", sagte Buchanan, die zum Zeitpunkt der Entführung rund 16 Jahre alt war.

Der Zeitpunkt fiel mit dem Aufstieg der Sugababes zusammen: Die Debütsingle "Overload" erschien im September 2000 - genau in dem Jahr, in dem Buchanan eigentlich ihre Abschlussprüfungen hätte ablegen sollen. "Es waren ein paar Stunden. Für ein Kind ist das, weißt du, eine lange Zeit", beschrieb sie die Dauer der Tat.

Keisha Buchanan plant ein Sugababes-Buch

Eine Pause nach dem Vorfall gab es nicht. "Ich glaube, ich habe es einfach irgendwie verdrängt und musste dann zurück in die Promotion für unsere erste Single", erinnert sich Buchanan. Die Details des Vorfalls behält die Sängerin bewusst für sich. Sie wolle die ganze Geschichte in ihrem geplanten Buch erzählen, kündigte sie an. So viel verriet sie aber: Das Erlebnis trieb sie früh in die Therapie. "Natürlich. Ich bin tatsächlich seit ich 16 bin eine Verfechterin von Therapie", antwortete sie auf die Frage, ob sie das Geschehene professionell aufgearbeitet habe. Buchanans Eltern beschlossen, dass der Schulweg für ihre Tochter nicht länger sicher sei. Ihren Schulabschluss legte sie jedoch nie ab.

Buchanan, die zu Beginn dieses Jahres "The Masked Singer" in Großbritannien gewann, gehört seit 1998 zu den Sugababes und war an nahezu allen Veröffentlichungen beteiligt. 2009 wurde sie aus der von ihr mitgegründeten Band gedrängt, später kämpfte sie mit den weiteren Gründungsmitgliedern Mutya Buena (41) und Siobhán Donaghy (41) um die Namensrechte, die das Originaltrio 2019 zurückerhielt. Ihr angekündigtes Buch soll all diese Geschichten aufarbeiten: die Entführung, die zahllosen Besetzungswechsel, den erzwungenen Rauswurf und den langen Streit um den Bandnamen.