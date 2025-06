Foto: ddp/Claudio Furlan/LaPresse via ZUMA Pres

Sechs Monate nach der letzten Show ihrer "Eras Tour" überraschte Taylor Swift die Fans mit einem spontanen Auftritt in Nashville. Bei einem Benefizkonzert griff die Sängerin zur Gitarre und performte "Shake It Off" vor begeisterten Zuschauern.

Im vergangenen Dezember ging Taylor Swifts (35) Rekord-Tour in Vancouver zu Ende. Nach monatelanger Bühnenpause hat der Popstar nun spontan zur Gitarre gegriffen und seine Fans in Nashville völlig unerwartet mit einem Live-Auftritt beglückt.

Show-Einlage mit Gitarre

Sechs Monate nach dem letzten "Eras Tour"-Konzert stand der Megastar am Dienstagabend plötzlich auf der Bühne des Brooklyn Bowl und performte seinen Hit "Shake It Off".

Wie "Variety" berichtet, waren die 1.200 Zuschauer eigentlich wegen Kane Brown (31), Chase Rice (39) und anderen Country-Stars zum "Tight Ends & Friends"-Benefizkonzert gekommen. Dass Swift anwesend sein könnte, ahnten einige schon - schließlich war ihr Freund Travis Kelce (35) einer der Gastgeber der Charity-Veranstaltung. Aber dass sie selbst zur Gitarre greifen würde, damit hatte wohl niemand gerechnet.

Der magische Moment, der durch zahlreiche Social-Media-Videos die Runde machte, ereignete sich demnach am Ende von Kane Browns Set. "Macht es euch etwas aus, wenn ich einen wirklich, wirklich, wirklich, wirklich besonderen Gast auf die Bühne hole?", fragte der Sänger das Publikum und griff zu einem Schellenkranz, mit dem er Swift bei ihrer Performance zu "Shake It Off" begleiten sollte.

Die Spontaneität des Auftritts wurde besonders deutlich, als Swift nach ihrer Performance verriet: "Bitte gebt dieser fantastischen Band einen Applaus, die gerade erst vor drei Minuten erfahren hat, dass wir das spielen werden!" Sie widmete den Song den anwesenden NFL-Spielern und spielte dabei auf die berühmte Textzeile "players gonna play" aus "Shake It Off" an.

Auch Kane Brown hielt die Begegnung mit dem Superstar bei Instagram fest und schrieb zu einem Bild mit Swift und Kelce und einem lachenden Emoji: "Wenn du denkst, du bist der Special Guest, aber du bist es nicht."