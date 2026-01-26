Erst kürzlich feierte sie ihren 22. Geburtstag, jetzt hat sich Prinzessin Ingrid Alexandra wieder auf eine royale Reise begeben. Bei ihrem Solo-Trip in die Finnmark hatte sie bereits einige aufregende Erlebnisse.

Prinzessin Ingrid Alexandra (22) besucht derzeit die norwegische Provinz Finnmark. Die Tochter von Kronprinz Haakon (52) und Kronprinzessin Mette-Marit (52) traf am vergangenen Sonntag ein und begab sich zunächst in den Nationalpark Anárjohka, um einen direkten Einblick in das Leben einer Rentierhirtenfamilie zu bekommen.

Wie der norwegische Rundfunk NRK berichtet, übernachtete Ingrid Alexandra bei der Familie, die in einer traditionellen samischen Gamme-Hütte wohnt. Am frühen Montagmorgen ging es für die 22-Jährige mit der Tochter der Familie auf einem Schneemobil Richtung Rentierherde. Der Besuch bei der Familie war der Auftakt zu einem dreitägigen Besuch in Karasjok und Kirkenes. Laut NRK ist es Ingrid Alexandras erste Reise allein in Norwegen.

"Prinzessin Ingrid Alexandra ist zu Besuch in der Finnmark und wurde von den Nordlichtern begrüßt", schrieb das norwegische Königshaus bei Instagram. Ein dazugehöriges Foto zeigt die 22-Jährige beim Betrachten des Naturschauspiels. Im späteren Tagesverlauf besuchte die Prinzessin auch eine Schule in Karasjok. Am Dienstag wartet dann noch eine Hundeschlittenfahrt auf Prinz Haakons Tochter.

Geburtstag in den "Sommerferien"

Am 21. Januar feierte Ingrid Alexandra ihren 22. Geburtstag. Auf Instagram gratulierte der Palast der Prinzessin: "Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag", hieß es dort: "Heute wird Prinzessin Ingrid Alexandra 22! Sie macht derzeit 'Sommerferien' in Norwegen, während sie normalerweise in Australien Studentin ist."

Prinzessin Ingrid Alexandra lebt seit Juli 2025 in Australien und studiert an der Universität Sydney internationale Beziehungen und politische Ökonomie. Sie reiste nach Semesterende in der ersten Dezemberwoche aus ihrer Wahlheimat ab und nahm in Norwegen einige Auftritte wahr. Weihnachten verbrachte sie ebenfalls mit der Königsfamilie.