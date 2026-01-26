Erst kürzlich feierte sie ihren 22. Geburtstag, jetzt hat sich Prinzessin Ingrid Alexandra wieder auf eine royale Reise begeben. Bei ihrem Solo-Trip in die Finnmark hatte sie bereits einige aufregende Erlebnisse.
Prinzessin Ingrid Alexandra (22) besucht derzeit die norwegische Provinz Finnmark. Die Tochter von Kronprinz Haakon (52) und Kronprinzessin Mette-Marit (52) traf am vergangenen Sonntag ein und begab sich zunächst in den Nationalpark Anárjohka, um einen direkten Einblick in das Leben einer Rentierhirtenfamilie zu bekommen.