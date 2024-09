Moderator Thomas Gottschalk (74) und seine Partnerin Karina Mroß (62) haben heimlich geheiratet. Wie die "Bild" berichtete, feierten sie im kleinen Kreis eine Hochzeit im Boheme-Stil auf Ibiza.

Jawort unter freiem Himmel am Meer

Demnach fand die Feier am 23. August in einem Haus auf der beliebten Ferieninsel statt, das der ehemalige "Wetten, dass..?"-Gastgeber für den Anlass gemietet hatte - Blick aufs Meer inklusive. Neben dem Brautpaar seien lediglich Mroß' Tochter Melinda (28) sowie die engsten Freunde des Paares dabeigewesen. Später soll die Runde in Bikini und Badehose in einer Strandbar weitergefeiert haben.

Gegenüber "Bild" erklärte der Bräutigam: "Ich fand es toll, dass ich bei unserer Hochzeit ein paar Touristen gesehen habe, die Fische durch den Glasboden eines Ausflugsbootes fotografiert haben. Aber für uns hat sich niemand interessiert. Weder Urlauber noch Profis." Es sei "eine normale Hochzeit mit drei Gästen auf Ibiza halt" gewesen. Sie hätten sich "barfuß und ganz in Weiß ewige Treue geschworen". Gottschalk weiter: "So hatten wir uns das gewünscht und so war's dann auch!"

Das Datum soll bewusst gewählt worden sein: Denn an seinem 23. August verliebte sich das Paar laut "Bild" auf den ersten Blick ineinander, als die beiden beim Geburtstag eines Freundes in Baden-Baden nebeneinander saßen.

Der Moderator war in erster Ehe ab 1976 mit Thea Gottschalk (79) verheiratet. Das Paar hat zwei Söhne. Im März 2019 gaben sie ihre Trennung bekannt, im Mai 2024 erfolgte die Scheidung. Nur einen Monat später verlobte sich Thomas Gottschalk dann mit Karina Mroß, die mit der Hochzeit seinen Nachnamen angenommen hat.