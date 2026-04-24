Die TV-Moderatorin Barbara Schöneberger geht mit einem eigenen YouTube-Kanal an den Start. Jede Woche will sie Videos veröffentlichen, in denen sie ihre Fans mit hinter die Kulissen nimmt.
TV-Moderatorin Barbara Schöneberger (52) will auf YouTube durchstarten. Dort schreibt sie zu ihrem Kanal unter dem Namen "Schöneberger wird's nicht": "Ja, ihr seht richtig! Es ist passiert, wonach keiner gefragt hat: Barbara Schöneberger hat einen eigenen YouTube-Kanal. Ab sofort findet ihr hier jeden Donnerstag ein neues Video von und mit Barbara Schöneberger." In gewohnt witziger Art fügt sie hinzu: "Wissenschaftliche Videos, fundierte Videoessays und knallharte Analysen erwarten euch hier... nicht. Dafür nimmt Barbara Schöneberger euch mit hinter die Kulissen, sie kocht, bastelt, gärtnert und scheitert."