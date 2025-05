Sie musste ins Krankenhaus: Miley Cyrus hatte einen „brutalen Infekt“

Miley Cyrus hat für den Videodreh zu ihrem neuen Album "Something Beautiful" ihre Gesundheit aufs Spiel gesetzt. Nach Nachtdreharbeiten musste sie an Thanksgiving auf die Intensivstation.

Miley Cyrus (32) hat sich bei Dreharbeiten zu ihrem neuen Film "Something Beautiful" auf dem Hollywood Walk of Fame eine "brutale Infektion" zugezogen. Das verriet die Sängerin im Gespräch mit Jimmy Kimmel (57), als sie in dessen Talkshow zu Gast war. Der Film soll ihr neues Album, das ebenfalls "Something Beautiful" heißt, begleiten.

Bei ihrem Auftritt in der Show "Jimmy Kimmel Live!" erzählte Cyrus, dass sie sich aufgrund des Budgets für das Projekt entschieden hatte, nachts auf dem berühmten Gehsteig in Los Angeles zu drehen, da zu dieser Uhrzeit weniger Menschen unterwegs sein würden. Währenddessen habe sie sich jedoch "etwas eingefangen".

Sie lag an Thanksgiving auf der Intensivstation

"Ich habe dieses Video im Oktober gedreht. Im November, an Thanksgiving, wurde ich dann für eine kurze Weile auf die Intensivstation gelegt", erklärte Cyrus jetzt. Sie sei allerdings nur auf die Intensivstation gekommen, da das Krankenhaus aufgrund des Feiertags so voll gewesen sei.

Weiter erzählte sie zu ihrer Diagnose: "Mein Bein begann sich aufzulösen... im Bereich der Kniescheibe", so die 32-Jährige. Der Arzt habe sie gefragt, warum sie "so eine brutale Infektion" an ihrer Kniescheibe habe. In diesem Moment sie ihr das Bild in den Kopf geschossen, wie sie sich auf dem Hollywood Walk of Fame auf dem Boden gewälzt habe.

Das erlebte Miley Cyrus im Krankenhaus

"Ich musste es ihm sagen. Und der Chirurg sah mich an und meinte: 'Igitt'", erinnerte sich die Musikerin und fügte scherzhaft hinzu: "Sie öffnen Leichen. Sie sehen in die Eingeweide von Menschen, aber wenn sie mich ansehen, sagen sie, dass ich ekelhaft bin. Und sie führen Gehirnoperationen durch!"

Sie habe eigentlich ein "ziemlich gutes Budget" für das Filmprojekt gehabt, habe aber "alles für meine Klamotten ausgegeben", so Miley Cyrus. Den Hollywood Walk of Fame zu mieten, sei "außerhalb der Preisklasse" gewesen. Daher habe sie entschieden, mitten in der Nacht hinzugehen.

Miley Cyrus' neues Album "Something Beautiful" erscheint am 30. Mai. Das Filmprojekt dazu soll am 12. Juni seinen großen Release feiern.