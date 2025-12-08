Gülcan Kamps freut sich auf ihr zweites Kind. Das Geschlecht möchte sie vorab nicht wissen, allerdings hat sie jetzt eine starke Vermutung. Schuld daran ist ihr Ehemann, der beim Öffnen des Umschlags mit der entsprechenden Info ein verdächtiges Geräusch machte.
