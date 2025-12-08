Gülcan Kamps freut sich auf ihr zweites Kind. Das Geschlecht möchte sie vorab nicht wissen, allerdings hat sie jetzt eine starke Vermutung. Schuld daran ist ihr Ehemann, der beim Öffnen des Umschlags mit der entsprechenden Info ein verdächtiges Geräusch machte.

Moderatorin Gülcan Kamps (43) möchte sich überraschen lassen, ob ihr zweites Kind ein Junge oder ein Mädchen ist. Ihr Ehemann Sebastian weiß allerdings schon Bescheid - und könnte dank eines Geräuschs einen Hinweis auf das Geschlecht gegeben haben.

"Er hat ein bestimmtes Geräusch gemacht und ich wusste es eigentlich sofort" Die Schwangere berichtete in einem Instagram-Posting von der ungewöhnlichen Gender Reveal Party im Hause Kamps: "Meine Ärztin hat das Ergebnis in einen Briefumschlag gelegt und ich habe es meinem Mann übergeben (weil er es unbedingt wissen wollte). Ich wollte es diesmal nicht wissen und habe ihn gebeten mir das Ergebnis nicht mitzuteilen." Sie sei sogar extra in die Küche gegangen, als er den Brief öffnete, damit sie nichts an seinem Gesicht erkennen konnte. Doch: "Er hat ein bestimmtes Geräusch gemacht und ich wusste es eigentlich sofort." Er habe ihren Verdacht dann weder abgestritten noch bestätigt und versucht, sie auf verschiedene Fährten zu locken.

Nun ist Gülcan Kamps nur bei der Geburt nicht nur auf das Geschlecht des Kindes gespannt, sondern auch darauf, "wie gut ich meinen Mann kenne und ob ich verschiedene Geräusche richtig deuten kann". Womöglich bahnt sich sogar ein neuer Karriereweg an - denn sie fügte augenzwinkernd hinzu: "Wenn ich hier richtig lag, werden wir mit diesem Talent in diversen Shows auftreten."

Seit 2007 verheiratet

Die frühere Viva-Moderatorin Gülcan Kamps und der Bäckerei-Erbe Sebastian Kamps sind seit 2004 zusammen. Drei Jahre später erfolgte die Hochzeit an der Ostsee, die live auf ProSieben übertragen wurde. Das Paar hoffte lange vergeblich auf ein Kind, doch im Dezember 2021 konnten sie ihren ersten Nachwuchs dann endlich auf der Welt begrüßen. Über das Kind ist kaum etwas bekannt - weder Name noch Geschlecht wurden je veröffentlicht. Am 31. Oktober 2025 bestätigte Kamps dann, dass sie und ihr Mann zum zweiten Mal Eltern werden. "Wir freuen uns riesig. Baby Kamps 2 kommt", schrieb sie in einem Instagram-Video, unterlegt mit dem Song "Baby Love" von The Supremes.