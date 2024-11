Sie mixen ihre Traditionen: Priyanka Chopra und Nick Jonas feiern Diwaloween mit Tochter Malti

Wenn Diwali und Halloween zusammenfallen, machen Priyanka Chopra und Nick Jonas kurzerhand "Diwaloween" daraus. Auf ihren Instagramseiten gab das bekannte Paar Einblicke in die Festlichkeiten, bei denen natürlich auch die kleine Tochter nicht fehlen durfte.

Priyanka Chopra (42) stammt aus Indien, Nick Jonas (32) aus den USA. Ihrer Tochter Malti (2) vermitteln die Schauspielerin und der Sänger beide Kulturen. So feierten sie jetzt sowohl Halloween als auch Diwali - und erfanden dafür sogar ein neues Wort.

Indische Festkleidung trifft auf Halloween-Deko

Chopra teilte auf ihrem Instagram-Account Fotos der Feierlichkeiten und schrieb dazu "Einfach ein perfektes Diwaloween." Der Beitrag begann mit einem Foto der festlich gekleideten Familie. Mutter und Tochter trugen passende rote Saris, während Jonas ein hellbraunes Kurta trug. Ein weiteres süßes Foto zeigte den Musiker, wie er die Hand des Kleinkindes hielt, als sie im Dunkeln nach draußen gingen. Auf einem anderen Bild trägt Priyanka Chopra Malti, während sie und ihre Familie mit goldenen Wunderkerzen spielen. Der Beitrag enthielt auch Fotos eines langen Esstisches, der mit hohen Blumenarrangements, goldenen Tellern und rosa Servietten dekoriert war. Außerdem zeigte Chopra gruselige Halloween-Dekoration in Form von Spinnennetz samt XXL-Achtbeiner.

"Möge dieses Jahr der Welt Frieden bringen"

Kurz danach teilten sie und ihr Mann auf Instagram weitere Familienfotos anlässlich des Lichterfestes Diwali - Indiens größter Feier, die in diesem Jahr am Halloween-Tag begann. Auf den süßen Fotos trug Chopra ein mit Blumen besticktes Sari-Set in Gelb und Grün, während ihre Tochter ein dazu passendes mintgrünes Sari-Set trug. Jonas trug ein hellbraunes Kurta mit ähnlicher Blumenstickerei. Sie schrieb dazu: "Allen ein frohes Diwali. Möge dieses Jahr der Welt Frieden bringen." Er wünschte: "Allen ein frohes Diwali. 🪔."

Die Schauspielerin und der Sänger sind seit Dezember 2018 verheiratet. Im Januar 2022 gaben sie die Geburt ihrer Tochter bekannt, die per Leihmutter zur Welt kam.