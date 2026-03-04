Christin Stark hat sich nach ihrer Fehlgeburt für die große Unterstützung und Anteilnahme bedankt. Die Ehefrau von Matthias Reim teilte dazu ein emotionales Video.
Nach ihrer Fehlgeburt hat sich Christin Stark (36) auf Instagram zu Wort gemeldet, um sich für die Unterstützung und Anteilnahme zu bedanken. Die Ehefrau von Matthias Reim (68) teilte einen Clip, der sie im Auto zeigt. Darin dankte sie ihren Fans und Followern für die zahlreichen Kommentare, Mails und Briefe, die sie in den vergangenen Wochen erreicht haben.