Sie meldet sich aus dem Urlaub: Waldbrände in Griechenland: Eva Benetatou spricht von Horrorfilm

Eigentlich wollte Eva Benetatou in Griechenland entspannen. Doch der Reality-Star erlebte vor Ort die Waldbrände mit. Auf Instagram bezeichnet sie die Situation als "Tragödie".
Die Reality-TV-Darstellerin Eva Benetatou (33) zeigt sich schockiert von den Waldbränden in Griechenland. Aus dem Urlaub berichtete sie ihren Fans auf Instagram von der Lage vor Ort. "Ich weiß überhaupt nicht, wo ich anfangen und wo ich enden soll. Ich fühle mich wie in einem Horrorfilm", schrieb sie in einer mittlerweile gelöschten Story, von der RTL Screenshots vorliegen hat. Die Ereignisse der letzten drei Tage lieferten genug Material "für eine eigene Soap", erklärte sie.