Jessica Haller (34) hat sich nach einem erfolgreichen Eingriff an der Wirbelsäule auf Instagram zurückgemeldet. Am Mittwoch (21. August) postete die ehemalige "Bachelorette" ein Foto aus dem Krankenhaus. "Alles gut überstanden", schrieb sie dazu.



Über die Instagram-Story ihres Mannes Johannes Haller (36) bedankte sie sich zusätzlich mit einem Statement: "Danke. Hab mich so sehr gefreut über die vielen Nachrichten, Gesundheitswünsche und Anteilnahme von euch!" Ihre Ehemann ergänzt dazu in seiner Story: "Jessi ist gerade vor einer Stunde aufgewacht und die Ärztin hat uns gerade erzählt, wie toll die OP gelaufen ist und sie ein tolles Ergebnis haben wird! Soll ganz liebe Grüße von Jessi sagen und sie bedankt sich total."

"Jessi geht es sehr gut"

Seine Frau sei von einem "Facharzt für Wirbelsäulen Medizin" in einer Klinik in Köln behandelt worden, wo sie "wirklich so professionelle und tolle Menschen kennengelernt" hätten. Zum Ergebnis der Operation werde Jessica Haller "sicher erst in sieben Tagen etwas sagen können, aber es sieht sehr vielversprechend aus bisher", berichtet der Influencer weiter auf seinem Instagram-Profil. "Jessi geht es sehr gut, ist noch benebelt von der Narkose, aber irgendwie bin ich etwas eifersüchtig auf den Schlaf, den sie heute Nacht haben wird."

Offenbar litt die Ex-"Bachelorette" seit Jahren unter extremen Rückenschmerzen, dem sollte die Operation nun Abhilfe schaffen. Auf ihrem Social-Media-Kanal sprach sie zuvor offen über ihre Ängste, aber auch ihre Hoffnungen rund um die operative Versteifung der Wirbelsäule (Spondylodese). Ziel sei es dadurch ihre Wirbelsäule wieder zu stabilisieren, indem die Wirbelknochen miteinander verwachsen. Zu den Schmerzen führte ein Wirbelgleiten, das die Nerven einengt.

Jessica Haller wurde 2017 durch die vierte Staffel des RTL-Formats "Die Bachelorette" bekannt. Damals noch als Jessica Paszka. Sie entschied sich damals im Finale für den Musiker David Friedrich (34). Auch ihren heutigen Ehemann Johannes Haller lernte sie durch die Kuppelshow kennen: Mit ihm fand sie 2020 als Paar zusammen, sie heirateten Ende 2021 und wurden im selben Jahr Eltern ihrer Tochter Hailey-Su.