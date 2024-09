Anne Menden (38) hat den Spekulationen um ihren Beziehungsstatus ein Ende gesetzt. Auf Instagram teilten die Schauspielerin und der Reality-TV-Teilnehmer Gustav Masurek (35) mehrere Beiträge, in denen sie als Paar zu sehen sind.

Unter den romantischen Posts aus dem gemeinsamen Urlaub ist auch ein Video, in dem die beiden am Strand herumalbern. Die deutlichste Beziehungsbestätigung ist aber ein Clip, in dem Menden ihrem Partner in die Arme springt. "Mein Frieden und Glück", heißt es dazu in den Bildunterschriften. Gustav Masurek wurde durch Teilnahmen an Datingshows wie "Die Bachelorette" und "Bachelor in Paradise" bekannt. Anne Menden verkörpert seit inzwischen 20 Jahren die Rolle der Emily Höfer in der RTL-Daily "Gute Zeiten, schlechte Zeiten".

"GZSZ"-Kollegen wussten schon Bescheid

Neben Kommentaren begeisterter Fans bekommt Menden auch Glückwünsche von ihren "GZSZ"-Kollegen. Im Cast scheint die Beziehung bereits lange bekannt gewesen zu sein. So schreibt etwa Nina Ensmann (spielt Jessica Reichelt): "Jetzt kann ich mich endlich nicht mehr aus Versehen verquatschen."

"Mann Mann Mann, wie viele Tage, Monate, Jahre musste ich ruhig sein...Es wurde ja mal Zeit", kommentiert auch Felix von Jascheroff (42), der bei "GZSZ" Mendens Bruder spielt. Wie lange die beiden bereits in einer Beziehung sind, bleibt damit offen. Bis Mai 2022 war Masurek mit Reality-Kollegin Karina Wagner (28) zusammen, 2023 nahm er noch an der Schweizer Ausgabe der "Bachelorette" teil.