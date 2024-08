Sie löscht ihren Account: Cora Schumacher macht Schluss mit OnlyFans

Cora Schumacher (47) zieht den nächsten Schlussstrich: Die Ex-Frau von Ralf Schumacher (49) löscht ihren Account auf der Erotikplattform OnlyFans. "OnlyFans hat mir vielleicht für einige Monate die notwendige Selbstbestätigung gegeben, die ich gerade zu diesem Zeitpunkt so sehr gebraucht habe. Ich habe mich allerdings entschieden, den Account gänzlich aufzulösen, da ich mich nicht mehr über mein Äußeres definieren oder darauf reduziert werden möchte", erklärte die 47-Jährige in ihrer Instagram-Story.

Schumacher überraschte im vergangenen Jahr mit ihrem eigenen OnlyFans-Account. Mit ihren freizügigen Aufnahmen sorgte sie für mächtig Umsatz. "Es sind jetzt in etwas über 24 Stunden tatsächlich nahezu 10.000 Euro gewesen", verriet sie zum Start ihres Accounts RTL. Rund 30 Euro mussten Fans für ein Abo bei Schumacher bezahlen.

Bitterer Streit mit Ralf Schumacher

Schumachers OnlyFans-Aus kommt mitten in ihrer Schlammschlacht mit ihrem Ex-Mann Ralf Schumacher. Auslöser war Cora Schumachers Interview im "Spiegel", in dem sie erstmals über das Coming-Out ihres Ex-Mannes sprach. Der ehemalige Rennfahrer hatte via Instagram im Juli seine Beziehung zu einem Mann öffentlich gemacht.

Die 47-Jährige habe demnach erst "wie der Rest von Deutschland" durch die Medien von der Neuigkeit erfahren. Eine Aussage, die Ralf Schumacher nicht auf sich sitzen lassen wollte. Beide veröffentlichten auf ihren Social-Media-Seiten private Chatverläufe, die ihre Aussagen stützen sollten.

Brinkmann statt Schumacher

Von dem Namen Schumacher scheint sich die 47-Jährige nun mehr und mehr distanzieren zu wollen. Vor Kurzem trat die ehemalige Dschungelcamperin erstmals wieder unter ihrem Mädchennamen auf. In der RTL-Dschungelsendung "Ich bin ein Star - Die legendäre Stunde danach" am vergangenen Samstag wird sie als Cora Brinkmann vorgestellt. Sie wolle sich im nächsten Jahr gerne als Caroline Brinkmann beim Dschungelcamp bewerben. Die 47-Jährige wirkte im Januar in der 17. Staffel der Kultshow mit, verließ das Camp aber aufgrund von gesundheitlichen Problemen schon nach wenigen Tagen. Bei ihrem zweiten Anlauf wolle sie "gesund, gut drauf, glücklich und fröhlich" sein, "so wie die Caroline früher war".