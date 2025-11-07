Sie litt an Parkinson: Oscar-nominierte Schauspielerin Pauline Collins mit 85 gestorben

Sie wurde durch ihre Rolle "Shirley Valentine" weltberühmt: Jetzt ist die britische Schauspielerin Pauline Collins im Alter von 85 Jahren gestorben. Sie litt in den vergangenen Jahren an Parkinson.
Die britische Schauspielerin Pauline Collins (1940-2025), weltbekannt durch ihre Rolle im Film "Shirley Valentine" (1989), ist im Alter von 85 Jahren gestorben. Wie ihre Familie laut BBC mitteilte, starb sie "friedlich" in einem Pflegeheim in London, umgeben von ihren Liebsten. Collins litt seit mehreren Jahren an Parkinson.