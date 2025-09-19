Sie ließ sich Eizellen einfrieren: Evelyn Burdecki nach Baby-Kritik: Es ist nicht zu spät für ein Kind

Weil der richtige Partner noch nicht in Sicht ist, ließ sich Reality-Star Evelyn Burdecki zum 37. Geburtstag ihre Eizellen einfrieren. Für ihren (späten) Kinderwunsch wird sie nun online kritisiert.
Sie ist eine der bekanntesten Single-Blondinen in der Reality-Show-Branche: Kürzlich hat Evelyn Burdecki (37) allerdings zugegeben, wie gern sie Mutter wäre. "Zwillinge wären mein größter Wunsch", verkündete sie in der "Bild"-Zeitung. Wie sie dafür kämpft, auch ohne einen Mann an ihrer Seite, zeigt sie in ihrer neuen Sky-Doku "Being Burdecki", die am 21. Oktober auf Sendung geht.