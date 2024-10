Sie liebt das Fest: Kostüme und Deko: Heidi Klum gibt Halloween-Tipps

1 Heidi Klum ist bekannt für ihre spektakulären Halloween-Looks. Foto: Xavier Collin/Image Press Agency/ImageCollect

Ob als Wurm, Cyborg oder Pfau: Zu Halloween überrascht Heidi Klum (51) alljährlich die Öffentlichkeit mit ihren spektakulären Kostümen. Diese präsentiert sie dann auf ihrem Halloween-Fest, das sie jedes Jahr am 31. Oktober in New York City mit Familie und vielen Promi-Gästen feiert. Und auch sonst kann die "Queen of Halloween" nicht genug von dem schaurig-schönen Tag bekommen. Im Interview mit dem US-Magazin "People" hat die Moderatorin nun Tipps und Trick rund um das Gruselfest verraten.