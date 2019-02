So kommentiert Kardashian die "Bad Skin Day"-Bilder

Sie leidet an Schuppenflechte

1 Kim Kardashian macht aus ihrer Hautkrankheit kein Geheimnis Foto: JStone/Shutterstock.com

Kim Kardashian kann es mit ihrem Styling nicht immer allen recht machen. Doch wenn es um ihre Haut geht, versteht die Beauty Queen keinen Spaß. Sie hat einiges klarzustellen.

Nein, auch eine Kim Kardashian (38, "Keeping Up With the Kardashians") ist nicht perfekt. Nachdem die britische "Daily Mail" Paparazzi-Fotos des Reality-TV-Stars veröffentlicht hatte, auf denen deutlich zu sehen ist, dass auch sie mit unreiner Haut zu kämpfen hat, meldete sich die 38-Jährige jetzt persönlich bei Twitter zu Wort. Ihr scheint die Unterstellung eines "Bad Skin"-Tages (zu Deutsch: schlechte Haut) gehörig gegen den Strich zu gehen.

Sie steht zu ihrem Makel

"Das in meinem Gesicht ist Schuppenflechte", schrieb die Beauty Queen am Dienstag und setzte hinter ihren Tweet einen traurigen Smiley. Bereits im Jahr 2016 machte sie öffentlich, dass sie unter der entzündlichen Hautkrankheit leide. Auf ihrer mittlerweile nicht mehr verfügbaren Homepage schrieb die 38-Jährige damals: "Ich hoffe natürlich auf ein Heilmittel, aber in der Zwischenzeit lerne ich, es einfach als Teil von mir zu akzeptieren."