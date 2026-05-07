Sie legte sich auf den Boden: Cathy Hummels irritiert mit skurrilem Auftritt bei Filmpremiere

Bei einer Filmpremiere in München sorgte Cathy Hummels für Verwirrung: Die Influencerin legte sich plötzlich auf den roten Teppich, faltete die Hände auf der Brust und blickte nach oben. Was hinter der seltsamen Pose steckt, verriet sie nicht - doch ein Instagram-Video könnte die Auflösung sein.
Cathy Hummels (38) hat bei einer Filmpremiere in München für einen ungewöhnlichen Moment auf dem roten Teppich gesorgt. Bei der Vorstellung von "Ein Münchner im Himmel - Der Tod ist erst der Anfang" im Mathäser Filmpalast legte sich die Influencerin plötzlich auf den Boden, faltete die Hände auf der Brust und richtete den Blick nach oben. Der Auftritt sorgte bei Fotografen und Gästen sichtbar für Verwunderung.