Sie legte sich auf den Boden: Cathy Hummels irritiert mit skurrilem Auftritt bei Filmpremiere

Bei einer Filmpremiere in München sorgte Cathy Hummels für Verwirrung: Die Influencerin legte sich plötzlich auf den roten Teppich, faltete die Hände auf der Brust und blickte nach oben. Was hinter der seltsamen Pose steckt, verriet sie nicht - doch ein Instagram-Video könnte die Auflösung sein.

Cathy Hummels (38) hat bei einer Filmpremiere in München für einen ungewöhnlichen Moment auf dem roten Teppich gesorgt. Bei der Vorstellung von "Ein Münchner im Himmel - Der Tod ist erst der Anfang" im Mathäser Filmpalast legte sich die Influencerin plötzlich auf den Boden, faltete die Hände auf der Brust und richtete den Blick nach oben. Der Auftritt sorgte bei Fotografen und Gästen sichtbar für Verwunderung.

Was steckt hinter der ungewöhnlichen Geste? Offiziell äußerte sich Cathy Hummels nicht zu ihrer Aktion. Auch vor Ort blieb unklar, welche Botschaft sie mit der inszenierten Pose transportieren wollte. Spekulationen reichten von einer Anspielung auf den Filmtitel bis hin zu einer möglichen Referenz an religiöse Bildmotive. Sicher ist nur: Die Aktion erzeugte Aufmerksamkeit und Diskussionen.

Ein Blick auf Hummels' Instagram-Account liefert einen möglichen Kontext für die Szene. Dort ist ein Video zu sehen, in dem sie zunächst im Pyjama zu Hause sitzt, die Hände faltet und sich zurücklehnt - bevor ein Schnitt sie plötzlich in exakt derselben Pose auf dem roten Teppich zeigt.

Die Sequenz wurde offenbar gezielt für Social Media produziert und von jemandem aus ihrem Team gefilmt, wie ein Clip in Hummels' Instagram-Story zeigt.

"Ein Münchner im Himmel" kommt nächste Woche ins Kino

Der eigentliche Anlass des Abends war die Premiere des Films "Ein Münchner im Himmel" von Regisseur David Dietl, der am 14. Mai in die Kinos kommt. Der Sohn des legendären Helmut Dietl erzählt in seinem Werk eine Geschichte über München und die Vorstellung vom "Himmel" für jemanden, der sein Leben in der Stadt verbracht hat. Cathy Hummels war als Interviewerin auf dem roten Teppich dabei.

Im Film sind unter anderem Maximilian Brückner, Momo Beier, Hannah Herzsprung, Michaela May sowie Yasmin Ott, Olli Schulz und Safira Robens zu sehen.