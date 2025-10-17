Jennifer Lopez küsste auf der Kinoleinwand schon so manchen Hollywood-Beau. Der Rom-Com-Star knutschte schon mit George Clooney, Matthew McConaughey, Richard Gere und weiteren Frauenschwärmen. Nun verrät die Schauspielerin, wen sie fürs Kino am liebsten küsste.
Jennifer Lopez (56) hat als wahrer Rom-Com-Star in all ihren romantischen Komödien schon so manche begehrte Hollywoodgröße geküsst. Die Schauspielerin knutschte auf der Leinwand bereits mit George Clooney ("Out of Sight", 1998), Matthew McConaughey ("Wedding Planner", 2001) , Richard Gere ("Darf ich bitten?", 2004) oder Owen Wilson ("Marry Me", 2022). Nun verriet J.Lo, wer für sie der beste Küsser ist.