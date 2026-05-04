Sie kostete 500 Millionen Dollar: Jeff Bezos will seine Superjacht wohl loswerden

Sie gilt als eine der spektakulärsten Segeljachten der Welt: Glasbodenpool, Helipad, 127 Meter Länge. Doch genau diese Dimensionen sind nun offenbar ein Problem. Jeff Bezos will sein 500-Millionen-Dollar-Segelschiff offenbar verkaufen.
Jeff Bezos (62) will offenbar seine Superjacht "Koru" loswerden. Wie "Page Six" berichtet, ist das rund 500 Millionen Dollar teure Segelschiff dem Amazon-Gründer inzwischen schlicht zu groß und zu aufwendig im Betrieb. Die Jacht wurde für Bezos angefertigt und war ab 2023 in seinem Besitz. Der Bau und die Lieferung sorgten damals für Schlagzeilen, weil die "Koru" schon bei ihrer Entstehung als eines der ambitioniertesten Privatprojekte im Superjacht-Segment galt.