Sie konnte sich von ihm verabschieden: TV-Moderatorin Andrea Kaiser trauert um ihren Vater

TV-Star Andrea Kaiser (42) hat ihren Vater verloren. Das machte die Moderatorin öffentlich, nachdem sie am Freitagabend (10. Januar) über das Bundesligaspiel Borussia Dortmund gegen Bayer Leverkusen berichtet hatte. Auf Facebook schrieb die 42-Jährige in einem Beitrag: "Das war heut das vielleicht schwerste Spiel meines Lebens, manche habens auch in meinen Augen gesehen."

"Der Mann, der mich immer beschützt hat"

Sie fügte hinzu: "Gestern musste ich mich für immer von meinem geliebten Papa verabschieden. Von dem Mann, der mich immer beschützt hat, mir sein Leben lang so unendlich viel Liebe geschenkt hat, der mich immer zum Lachen bringen wollte und der vor Lachen immer Tränen geweint hat."

In dem Post erklärte Andrea Kaiser außerdem auch, warum sie am Freitag so kurz nach ihrem Verlust vor der Kamera stand: "Meinem Papa wäre es lieber mich an einem Ort zu sehen, an dem ich glücklich bin (wenn auch nur für diesen Moment) mit einem Team und Kollegen, die wie eine Familie sind, als allein mit vielen Tränen." Sie sei am Spielfeldrand "kurz mal wieder die erwachsene Frau" gewesen... "Jetzt in der Stille", sei sie "einfach das kleine Mädchen, das ihren geliebten Papa unendlich vermisst!"

Liebe der Eltern "war immer mein Vorbild"

Ihre Eltern seien 61 Jahre zusammen gewesen, so Kaiser in ihrem Beitrag weiter. "So eine Liebe war immer mein Vorbild." Sie sei dankbar, "dass meine Mama und ich uns bei Papa verabschieden konnten und ich ihm all das, was ich hier schreibe und noch viel mehr persönlich sagen konnte!"

Der "Bild"-Zeitung hatte die Sportmoderatorin zuvor bereits einmal verraten, dass ihr Vater im Alter von 54 Jahren einen Herzinfarkt erlitten hatte, mit 64 dann einen Schlaganfall. "Danach war er nicht mehr der Alte", erklärte sie damals in dem Interview. Später sei bei ihm Demenz diagnostiziert worden.