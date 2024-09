1 Janet Jackson gibt ein peinliches Mode-Malheur preis. Foto: Xavier Collin/Image Press Agency/ImageCollect

Janet Jackson hat in einer modischen Zeitreise einen Hintern-Unfall offenbart. Ausgerechnet bei einem Auftritt vor der mittlerweile verstorbenen Königin von England platzte ihre Hose.











Janet Jackson (58) hat enthüllt, wie ihr in den Neunzigern während eines Live-Auftritts vor Queen Elizabeth II. (1926 - 2022) die Hose geplatzt ist. "Ich dachte nur: 'Oh, mein Gott!'", gesteht sie in einem Video für die britische "Vogue".