Sie kommentieren die Freitagsspiele: Schmiso und Buschi bilden neues Bundesliga-Duo bei Sky

Florian "Schmiso" Schmidt-Sommerfeld (35) bleibt eine der Stimmen von Sky Sport und wird ab der kommenden Saison gemeinsam mit Frank "Buschi" Buschmann (60) die Freitagsspiele der Bundesliga kommentieren. Der 35-Jährige verlängerte seinen Vertrag beim Bezahlsender und wird Teil eines der beiden Kommentatoren-Teams, die künftig durch den neuen "Flutlicht-Freitag" führen werden.

"Ich freue mich total, dass die gemeinsame Reise mit Sky Sport weitergeht. Ich hatte wegweisende Entscheidungen vor mir und ich habe mich für 'Fußball auf die 1' entschieden", wird Schmidt-Sommerfeld in einer Mitteilung zitiert. "Der neue Flutlicht-Freitag wird mega! Mit Buschi zusammen Fußball kommentieren - ist ein neuer Weg, klingt wie ein Abenteuer und da hab ich wahnsinnig Bock drauf."

Lesen Sie auch

Neues Rechtepaket mit Freitagsspielen

Ab der Saison 2025/26 kehren die Freitagabendspiele der Bundesliga zu Sky Sport zurück. Bei der Rechteausschreibung der Fußball-Bundesliga erwarb Sky das Paket B, in dem auch die Einzelspiele am Samstagnachmittag enthalten sind. Damit schnappte sich der Sender die Freitagspartien, die bisher bei DAZN zu sehen waren.

Für die Freitagsspiele plant Sky ein ungewöhnliches Kommentatoren-Konzept: Zwei feste Kommentatoren-Duos werden sich die Spiele teilen. Während Schmidt-Sommerfeld und Buschmann als eines der Teams bestätigt wurden, hält sich der Sender mit Details zum zweiten Duo noch zurück.

Generationenübergreifender Doppel-Kommentar

Alexander Rösner, Chefredakteur Sky Sport, erklärt den neuen Ansatz: "Für die Rückkehr der Freitagsspiele der Bundesliga zu Sky Sport wollen wir den Fans etwas ganz Besonderes bieten: einen generationenübergreifenden Doppel-Kommentar. Zwischen 'Schmiso' und 'Buschi' stimmt einfach die Chemie, sie necken und sie lieben sich, sind beide Vollblutreporter und zugleich auch Entertainer."

Der 60-jährige Buschmann und der 35-jährige Schmidt-Sommerfeld sollen mit ihrem Altersunterschied von 25 Jahren verschiedene Fußballfan-Generationen ansprechen. Buschmann hatte erst vor Kurzem seinen Vertrag bei Sky für zwei weitere Spielzeiten verlängert.

Vielfältige Einsatzgebiete für Schmidt-Sommerfeld

Schmidt-Sommerfeld, der bereits seit 2017 für Sky tätig ist, wird neben den Freitagsspielen auch weiterhin bei der Bundesliga am Samstagnachmittag zum Einsatz kommen. Zudem kommentiert er die Original Sky Konferenz der 2. Bundesliga und Spiele der Premier League.

"Zudem kann ich mich ab kommender Saison wieder so stark wie früher der Premier League am Sonntag widmen. Das hat mir echt gefehlt", freut sich Schmidt-Sommerfeld auf seine vielfältigen Aufgaben.

Sky Sport überträgt ab der Saison 2025/26 insgesamt 538 der 617 Begegnungen der Bundesliga und 2. Bundesliga live. Dazu zählen alle Freitagabendspiele und alle Samstagsspiele der Bundesliga inklusive des "Topspiel der Woche" sowie sämtliche Partien der 2. Bundesliga. Die Sonntagsspiele der Bundesliga zeigt der Sender im Re-Live direkt nach Abpfiff.

Die neue Bundesliga-Saison startet am 22. August 2025. Während Sky die Freitagsspiele und Samstagspartien überträgt, sind die Konferenz am Samstag und die Einzelspiele am Sonntag beim Konkurrenten DAZN zu sehen.