Die beiden Hollywoodstars Ana de Armas und Keanu Reeves sind seit mehr als zehn Jahren befreundet. Auf einem Filmfestival schwärmte die Schauspielerin jetzt von ihm.
Keanu Reeves (61) ist ein Star, den wohl wirklich fast jeder mag. Im Gegensatz zu so einigen Kolleginnen und Kollegen fällt er nicht mit Dramen oder negativen Schlagzeilen auf. Auch Ana de Armas (37), die sich in den vergangenen Jahren als feste Hollywoodgröße etabliert hat, verbindet mit ihm offenbar nur gute Erfahrungen. Das hat die aus Kuba stammende Schauspielerin nun auf dem Red Sea International Film Festival angedeutet.