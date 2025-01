Sie kehrt als Präsentatorin zurück: Grammy Awards: Besondere Aufgabe für Taylor Swift

Besondere Aufgabe für Superstar Taylor Swift (35): Sie wird bei der diesjährigen Grammy-Verleihung als Präsentatorin auf der Bühne stehen. Das bestätigte die Recording Academy am Donnerstagabend, wie unter anderem auf X zu sehen ist. Für die Sängerin ist es bereits der dritte Auftritt in dieser Rolle bei der prestigeträchtigen Preisverleihung.

Swift hatte US-Medienberichten zufolge ihren ersten Auftritt als Grammy-Präsentatorin bereits 2008, als sie Rihanna (36) und Jay-Z (55) den Award für die beste Kollaboration für "Umbrella" überreichte. Ein Jahr später stand sie gemeinsam mit Miley Cyrus (32) auf der Bühne und verkündete Alison Krauss (53) und Robert Plant (76) als Gewinner. Den Sieger welcher Kategorie die 35-Jährige in diesem Jahr auf der Grammy-Bühne bekannt gibt, ist noch nicht verkündet worden.

Lesen Sie auch

Chance auf historischen Sieg

Taylor Swift ist bei der diesjährigen Verleihung selbst für sechs Awards nominiert. Mit einem Sieg in der Sparte "Album des Jahres" könnte die Sängerin Geschichte schreiben - es wäre ihr fünfter Triumph in dieser prestigeträchtigen Kategorie. Ihre Kollegin Beyoncé (43) ist mit elf Nominierungen die Spitzenreiterin dieses Jahr.

Star-Aufgebot für die große Show

Ob Taylor Swift neben ihrer Rolle als Präsentatorin auch auftreten wird, ist noch nicht bekannt. Die Recording Academy hat jedoch bereits eine beeindruckende Liste von Künstlern bestätigt, die live performen werden - darunter Billie Eilish (23), Charli xcx (32), Sabrina Carpenter (25) und Shakira (47).

Die Grammy Awards als wichtigster US-Musikpreis werden seit 1959 in insgesamt 91 Kategorien verliehen. In diesem Jahr findet die Verleihung am 2. Februar in Los Angeles statt. Für die Grammys 2025 wurde Musik berücksichtigt, die zwischen dem 16. September 2023 und dem 30. August 2024 veröffentlicht wurde.