Sie kehrt als Gale Weathers zurück: Offiziell bestätigt: Courteney Cox kehrt für Scream 7 zurück

Die Gerüchteküche brodelte schon seit Monaten, jetzt ist es offiziell: Courteney Cox (60) wird auch im siebten Teil der erfolgreichen Horror-Reihe "Scream" die Rolle der Journalistin Gale Weathers übernehmen. Wie "Variety" meldet, hat die Schauspielerin den Vertrag für das mit Spannung erwartete Projekt unterschrieben. Auf dem offiziellen Instagram-Account des Franchises wurde der Artikel in den Storys geteilt.

Noch im September hatte Cox ihre Zusage nicht gegeben, zeigte sich aber bereits enthusiastisch. Vor allem, dass "Scream"-Drehbuchautor Kevin Williamson (59), der das Drehbuch zum Original von 1996 geschrieben hatte, erstmals selbst Regie führen wird.

Turbulente Produktionsgeschichte

Der Weg zur Fortsetzung war allerdings holprig: Die Dreharbeiten verzögerten sich durch die Streiks der Drehbuchautoren und Schauspieler. Zudem sorgte ein großer Cast-Umbruch für Schlagzeilen. Melissa Barrera (34), die in den beiden jüngsten Filmen zu sehen war, wurde 2023 wegen umstrittener Social-Media-Kommentare gefeuert. Jenna Ortega (22) stieg aufgrund von Terminkonflikten mit der Netflix-Serie "Wednesday" aus.

Trotz dieser Rückschläge geht es nun voran: Mason Gooding (28) wird als Chad Meeks-Martin zurückkehren. Neu im Cast ist Isabel May (24) - sie wird die Tochter von Sidney Prescott spielen. Neve Campbell (51), die diese Rolle verkörperte, wird nach ihrem Ausstieg bei "Scream 6" wegen einer Gehaltsdiskussion auch im neuen Teil nicht dabei sein.

Fan-Hoffnungen und Erfolgsgeschichte

In einem früheren Interview sprach Cox auch über ihre Hoffnung, dass die Filmemacher einen Weg finden könnten, David Arquettes (53) Figur Dewey Riley zurückzubringen. Der beliebte Charakter war in "Scream 5" getötet worden. "Dewey wird von den 'Scream'-Fans so geliebt", betonte Cox. "Sie müssen sich da etwas einfallen lassen."

Die "Scream"-Reihe, die 2022 neu aufgelegt wurde, ist seit Wes Cravens (1939-2015) Original von 1996 ein Publikumsmagnet. Der sechste Teil, der im März 2023 in die Kinos kam, brach alle Rekorde des Franchises: Mit einem Einspielergebnis von über 108 Millionen Dollar in den USA und 169 Millionen Dollar weltweit war er der erfolgreichste Film der Reihe. Insgesamt spielten alle "Scream"-Filme zusammen mehr als 900 Millionen Dollar ein.

"Scream 7" soll im Februar 2026 in die Kinos kommen. Fans müssen sich also noch etwas gedulden, bis sie Courteney Cox wieder in ihrer Rolle erleben können.