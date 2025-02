Sie jubeln im Publikum mit: Invictus Games: Harry und Meghan nehmen sich viel Zeit für die Fans

Die Invictus Games 2025 finden derzeit in Kanada statt: Prinz Harry und Herzogin Meghan besuchten am Sonntag ein Rollstuhlbasketballspiel - und nahmen sich dabei viel Zeit für die Fans.

Nach der Eröffnung der Invictus Games haben Prinz Harry (40) und Herzogin Meghan (43) am Wochenende im Publikum bei einem Rollstuhlbasketballspiel Platz genommen. Aufnahmen von Sonntag zeigen das Paar bei einem Besuch des Sportevents für verwundete, verletzte und kranke Soldatinnen und Soldaten aus aller Welt. Die Invictus Games, die 2014 von Prinz Harry ins Leben gerufen wurden, finden derzeit noch bis zum 16. Februar in Vancouver und Whistler statt.

Harry und Meghan nehmen sich viel Zeit für die Fans

Sichtlich engagiert und gut gelaunt feuerten Harry und Meghan am Sonntag die gegeneinander antretenden Teams aus den USA und Nigeria an. Medienberichten zufolge nahmen sich der britische Royal und seine Ehefrau viel Zeit, um sich während ihres Aufenthalts in der Arena mit den anderen Besuchern zu unterhalten, mit Fans Fotos zu machen und zu plaudern.

Besonders viel Aufmerksamkeit schenkte das Paar dem US-Magazin "People" zufolge einem zehnjährigen Jungen im Rollstuhl, der gemeinsam mit seinen Eltern auf der Tribüne saß. Harry habe sich mit dem jungen Fan, der ebenfalls Rollstuhlbasketball spiele, über Sportarten wie Hockey und Basketball unterhalten, nachdem der Zehnjährige "so laut er konnte" nach dem 40-Jährigen gerufen habe. "Eine einmalige Gelegenheit", so die Mutter über das Zusammentreffen ihres Sohnes mit dem berühmten Paar. "Er ist ein bisschen überwältigt."

Die Invictus Games finden in der Geschichte des Sportevents bereits zum siebten Mal und zum zweiten Mal in Kanada statt. Bei der Eröffnung am Samstag sagte Prinz Harry in seiner Rede: "Die Spiele entstanden vor mehr als zehn Jahren aus einem Versprechen, das ich mir selbst gegeben habe, ein Versprechen, meiner Verpflichtung, nach meinem eigenen Jahrzehnt und dem Privileg des Militärdienstes, alles zu tun, was ich kann, um meinen Brüdern und Schwestern bei der Heilung zu helfen und für alles einzutreten, wofür wir stehen."

Weiter fügte er an: "In den letzten zehn Jahren habe ich nicht mehr gezählt, wie oft wir von euch gehört haben, dass die Invictus Games euch 'gerettet' haben. Invictus hat euch aber nicht gerettet. Ihr habt euch selbst gerettet." Für seine Ansprache erhielt der Royal immer wieder Zwischenapplaus von dem teils zu Tränen gerührten Publikum.

Premiere bei den Invictus Games 2025

2025 werden erstmals bei den Invictus Games auch Wettkämpfe in den Wintersportarten Biathlon, Rollstuhlcurling, Skeleton, Ski Nordisch, Ski Alpin und Snowboarden ausgetragen. Zudem finden Wettkämpfe in Hallenrudern, Sitzvolleyball, Schwimmen, Rollstuhlbasketball und Rollstuhlrugby statt. 23 Nationen nehmen daran teil - darunter auch Deutschland.