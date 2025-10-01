Sie ist seit einigen Monaten Single: Paris Jackson strahlt bei Stella-McCartney-Show in Paris

Paris Jackson ist in Paris: Bei der Show von Stella McCartney zieht die Tochter von Michael Jackson in einem knallroten Kleid mit tiefem Rückenausschnitt alle Blicke auf sich.
Die Paris Fashion Week ist in vollem Gange und zahlreiche Stars sind in der französischen Hauptstadt, um die neuesten Designs auf den Laufstegen hautnah zu erleben. Unter ihnen auch Paris Jackson (27), Tochter von Michael Jackson (1958-2009), die am Dienstag die Show von Stella McCartney besuchte und dabei in einem knallroten Kleid für Aufsehen sorgte.