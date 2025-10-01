Sie ist seit einigen Monaten Single: Paris Jackson strahlt bei Stella-McCartney-Show in Paris

Paris Jackson ist in Paris: Bei der Show von Stella McCartney zieht die Tochter von Michael Jackson in einem knallroten Kleid mit tiefem Rückenausschnitt alle Blicke auf sich.

Die Paris Fashion Week ist in vollem Gange und zahlreiche Stars sind in der französischen Hauptstadt, um die neuesten Designs auf den Laufstegen hautnah zu erleben. Unter ihnen auch Paris Jackson (27), Tochter von Michael Jackson (1958-2009), die am Dienstag die Show von Stella McCartney besuchte und dabei in einem knallroten Kleid für Aufsehen sorgte.

Die 27-jährige Sängerin und Künstlerin zeigte sich in einer roten, bodenlangen und langärmligen Robe von der Designerin, besonderer Hingucker war ihr tiefer Rückenausschnitt. Ganz ihrem Rocker-Style treu, kombinierte sie das glamouröse Kleid mit derben schwarzen Plateau-Stiefeln und einer braunen Lederhandtasche.

Ihre blondierten Haare hatte Paris Jackson locker nach oben gesteckt, mit langen Stirnfransen, die ihr ins Gesicht fielen. Ihr Make-up hielt sie schlicht, dafür trug die 27-Jährige auffällige große Ohrringe.

Paris Jackson in der Front Row

Im Publikum nahm Paris Jackson einen Platz in der ersten Reihe ein, direkt neben Sängerin Becky G und der deutschen DJane HorsegiirL, die für ihre charakteristische Pferdemaske bekannt ist. Zudem posierte Paris für Fotos mit Model Cara Delevingne, die sich für Jeans mit Leder-Chaps und ein schwarzes Tanktop mit der Aufschrift "Come Together" entschieden hatte - eine Anspielung auf einen Beatles-Hit.

Auf Instagram teilte Jackson anschließend einige Ausschnitte des Abends und betitelte den Post mit "fashion weak" - ein Wortspiel aus dem englischen Wort für "Woche" (week) und "schwach" (weak).

Neue Phase im Privatleben

Privat befindet sich Paris Jackson derzeit in einer neuen Phase: Im Juli löste die Tochter von Michael Jackson ihre Verlobung mit dem Musikproduzenten Justin Long. Die beiden waren drei Jahre lang ein Paar und hatten sich im Dezember 2024 verlobt. Details zur Trennung teilte Paris Jackson nicht.