Sie ist seit Anfang des Jahres Single: Datet Joshua Jackson jetzt Bridgerton-Star Simone Ashley?

Joshua Jackson und "Bridgerton"-Darstellerin Simone Ashley wurden am Wochenende gemeinsam in New York gesehen - und die Gerüchte um ein neues Hollywood-Traumpaar nehmen Fahrt auf.

Bahnt sich hier ein neues Traumpaar an? Joshua Jackson (47) und Simone Ashley (30) wurden kürzlich bei einem gemeinsamen Spaziergang in New York City gesichtet. Fotos, die das Klatschportal "Page Six" veröffentlicht hat, zeigen die beiden Schauspieler am vergangenen Wochenende im Big Apple: Er in weißem T-Shirt, dunkler Hose und grünen Turnschuhen, sie in weißem Spitzen-Top, gemustertem Midirock und weißen Sneakers.

Beide Schauspieler sind Single

Der kanadische Schauspieler und die "Bridgerton"-Darstellerin wurden zum ersten Mal gemeinsam gesehen. Über eine Beziehung ist bislang nichts bekannt - fest steht jedoch, dass sowohl Joshua Jackson als auch Simone Ashley derzeit Single sind.

Jackson trennte sich 2023 nach rund vier Jahren Ehe von Schauspielerin Jodie Turner-Smith (38), der Mutter seiner Tochter. Im Dezember desselben Jahres kam er mit der Oscarpreisträgerin Lupita Nyong'o (42) zusammen. Ihre Liebe hielt rund ein Jahr. Seither werden dem einstigen "Dawson's Creek"-Star immer wieder Romanzen nachgesagt, unter anderem mit dem Model Nastassja Roberts oder Assistenzprofessorin Nicole Langston.

Simone Ashley bestätigte Anfang des Jahres, wieder Single zu sein. In einem Interview mit dem US-Magazin "People" erklärte sie, wie sie sich ihren zukünftigen Partner vorstellt: "Ich suche jemanden, der selbstbewusst ist und bereit, ein offenes Herz zu haben - so wie ich. Und so jemanden zu finden, ist schwer." Deshalb habe sie "keine Eile". Stattdessen wolle sie sich Zeit nehmen, um die richtige Person zu finden, an sich zu arbeiten, zu wachsen und sich auf ihre Karriere zu konzentrieren.