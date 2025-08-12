Sie ist seit Anfang des Jahres Single: Datet Joshua Jackson jetzt Bridgerton-Star Simone Ashley?

Joshua Jackson und "Bridgerton"-Darstellerin Simone Ashley wurden am Wochenende gemeinsam in New York gesehen - und die Gerüchte um ein neues Hollywood-Traumpaar nehmen Fahrt auf.
Bahnt sich hier ein neues Traumpaar an? Joshua Jackson (47) und Simone Ashley (30) wurden kürzlich bei einem gemeinsamen Spaziergang in New York City gesichtet. Fotos, die das Klatschportal "Page Six" veröffentlicht hat, zeigen die beiden Schauspieler am vergangenen Wochenende im Big Apple: Er in weißem T-Shirt, dunkler Hose und grünen Turnschuhen, sie in weißem Spitzen-Top, gemustertem Midirock und weißen Sneakers.