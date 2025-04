Wenige Wochen vor der Geburt ihrer Tochter haben sich Romina Palm und Christian Wolf verlobt. Der Fitness-Influencer überraschte das Model mit einem Antrag in Wien.

Kurz vor der Geburt ihres ersten gemeinsamen Kindes haben sich die ehemalige "Germany's next Topmodel"-Teilnehmerin Romina Palm (25) und ihr Partner, Fitness-Influencer Christian Wolf (29), verlobt. Das Paar teilte die Neuigkeiten am Freitagabend in einem gemeinsamen Instagram-Post mit.

"All unsere Freunde und Familie sind nach Wien gekommen. Für einen Überraschungsabend", heißt es dort zu einer Reihe an Fotos. Auf einem Bild sind die Hände der beiden zu sehen, an Palms Finger ist ein Diamantring. Weitere Schnappschüsse zeigen den Moment des Antrags und Eindrücke der Party.

Laut der "Bild"-Zeitung mietete Christian Wolf für den Antrag einen Weinkeller in Wien an, in den er seine Partnerin unter einem Vorwand lockte. Dort warteten schon rund 40 Menschen, die dem Paar nahestehen. Auf den Antrag antwortete Palm laut dem Bericht ohne Zögern mit "Ja".

Erstes Kind in wenigen Wochen

Christian Wolf und Romina Palm erwarten derzeit ihr erstes gemeinsames Kind, eine Tochter. Laut "Bild" soll dieses in rund vier Wochen in einem Krankenhaus in Bayern zur Welt kommen, wo Wolfs Schwester als Ärztin arbeitet. Palm und Wolf gaben im November 2024 bekannt, dass sie ein gemeinsames Kind erwarten.

Eine überraschende Nachricht, denn der kontroverse Fitness-Influencer galt eigentlich als unfruchtbar. Mit seiner Ex-Freundin und Verlobten, Influencerin Antonia Elena, hatte er deshalb eine Kinderwunschklinik aufgesucht - mit Erfolg. Der gemeinsame Sohn Noah kam im März 2024 zur Welt. Die beiden hatten sich jedoch schon während der Schwangerschaft getrennt.

Für Romina Palm ist es hingegen das erste Kind. Sie war vorher einige Jahre mit Stefano Zarella (34), dem Bruder von Giovanni Zarrella (47) zusammen. Im Sommer 2021 hatten sie ihre Verlobung bekannt gegeben. Statt einer Hochzeit gab es jedoch die Trennung, die sie im März 2023 bekannt gaben. Rund fünf Monate später soll dann die Liaison mit Christian Wolf begonnen haben.