Andrea Gerhard (40) ist bereit für eine neue Rolle: Die "Bergdoktor"-Darstellerin wird zum ersten Mal Mutter. Die Neuigkeiten verkündete die Schauspielerin am Donnerstag (26. September) auf Instagram.

Auf ihrem Profil teilte Gerhard zwei Fotos, die sie mit ihrem Partner und Schauspielkollegen David Wehle und der gemeinsamen Hündin zeigen. Auf den Bildern ist bereits ein deutlicher Babybauch zu sehen.

"Bereit für unsere beiden Hauptrollen"

Zu den Fotos schrieb die 40-Jährige, dass die beiden bereit "für unsere beiden Hauptrollen im kommenden Blockbuster" seien. "Ob es ein wunderbarer Film, ein Zweiteiler oder eine Trilogie wird, werden wir noch sehen. In jedem Fall eine romantische Komödie", so Gerhard. "Wir freuen uns unglaublich auf alle kommenden Herausforderungen. Sei es privat oder beruflich."

Andrea Gerhard verkörperte von 2019 bis 2024 die selbstbewusste Arzthelferin Linn Kemper in der beliebten ZDF-Serie "Der Bergdoktor". Im Februar 2024 wurde ihre letzte Folge ausgestrahlt. Kindsvater David Wehle ist ebenfalls Schauspieler und zudem Regisseur: Der Österreicher war unter anderem in der RTL-Serie "Alles was zählt" zu sehen, spielte zudem viele Rollen am Theater.