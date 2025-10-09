Kate Hudson wurde in Los Angeles als "Pionierin des Jahres" gewürdigt. Mit ihr freuten sich auch ihre Mutter Goldie Hawn und Stiefvater Kurt Russell. Hudsons älterer Bruder Oliver unterstützte sie ebenfalls.

Kate Hudson (46) hat eine Preisverleihung zur Familienangelegenheit gemacht. Der Hollywoodstar wurde am Mittwoch mit dem Preis "Pionierin des Jahres" von der "Will Rogers Motion Picture Pioneers"-Stiftung geehrt. Bei dem Benefizdinner im Beverly Hilton Hotel in Los Angeles begleiteten Hudson ihre Mutter Goldie Hawn (79) sowie ihr Stiefvater Kurt Russell (74). Auch ihr älterer Bruder Oliver Hudson (49) unterstützte sie vor Ort.

Die Preisträgerin selbst erschien zu der Gala in einem hellblauen Kleid mit Federmotiv. Das trägerlose Dress setzte auch ihr Dekolleté in Szene - nicht zuletzt durch die Blüten-Applikationen. Dazu trug sie eine silberne Choker-Halskette und funkelnde Ohrringe. Ihre Haare waren zu einer eleganten Hochsteckfrisur gestylt. An ihrer Seite zeigte sich Oscarpreisträgerin Goldie Hawn in einem komplett schwarzen Look, den eine Jacke mit Steinchen besetzten Ärmeln ergänzte. Kurt Russell strahlte in einem schwarzen Anzug, dunkelblauen Hemd und einer blau glänzenden Krawatte in die Kamera.

Auszeichnung für soziales Engagement

Der "Pionier des Jahres"-Preis wird seit über 75 Jahren "an angesehene und respektierte Mitglieder der Filmindustrie verliehen, deren Führungsstärke, Engagement für die Gemeinschaft und wohltätige Arbeit außergewöhnlich sind", wie die Stiftung auf ihrer Website mitteilt. Bereits im Juni wurde bekannt, dass in diesem Jahr Kate Hudson die Ehre zuteilwird. Nun überreichte Cameron Crowe (68) seinem "Almost Famous"-Star den Preis.

Lisa Bunnell, Präsidentin der "Will Rogers Motion Picture Pioneers"-Stiftung betonte vorab, Hudsons Einfluss reiche weit über ihre schauspielerische Karriere hinaus. "Ihr Engagement für wohltätige Zwecke und soziale Anliegen inspiriert Menschen überall dazu, sich in ihren Gemeinden zu engagieren und sich in Zeiten der Not gegenseitig zu unterstützen", so Bunnell.

Hudson in prominenter Preisträger-Riege

Mit der Auszeichnung reiht sich Kate Hudson in eine lange Liste prominenter Preisträgerinnen und Preisträger ein. 2024 würdigte die Stiftung "Barbie"-Regisseurin Greta Gerwig (42). Auch Schauspielstars wie Tom Cruise (63) und Elizabeth Banks (51) konnten sich bereits über den Preis freuen, der 1947 erstmals verliehen wurde.