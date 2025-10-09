Kate Hudson wurde in Los Angeles als "Pionierin des Jahres" gewürdigt. Mit ihr freuten sich auch ihre Mutter Goldie Hawn und Stiefvater Kurt Russell. Hudsons älterer Bruder Oliver unterstützte sie ebenfalls.
Kate Hudson (46) hat eine Preisverleihung zur Familienangelegenheit gemacht. Der Hollywoodstar wurde am Mittwoch mit dem Preis "Pionierin des Jahres" von der "Will Rogers Motion Picture Pioneers"-Stiftung geehrt. Bei dem Benefizdinner im Beverly Hilton Hotel in Los Angeles begleiteten Hudson ihre Mutter Goldie Hawn (79) sowie ihr Stiefvater Kurt Russell (74). Auch ihr älterer Bruder Oliver Hudson (49) unterstützte sie vor Ort.