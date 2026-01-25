Das diesjährige Promi-Ensemble für "Let's Dance" ist offenbar komplett. Bianca Heinicke soll ebenfalls am RTL-Format teilnehmen und freut sich eigener Aussage nach bereits auf die Herausforderung.
Aus dem 14. und finalen Star für die diesjährige "Let's Dance"-Staffel hat Sender RTL bislang ein wohlgehütetes Geheimnis gemacht. Während es von den 13 anderen Promis bereits Porträts auf dem offiziellen Instagram-Account zur Show gibt, taucht dort das finale Mitglied des Tanz-Line-ups für 2026 zwar noch nicht auf. Im Interview mit der "Bild" hat nun jedoch Influencerin Bianca Heinicke, einst unter dem Namen BibisBeautyPalace bekannt, verraten, ab dem 27. Februar "Let's Dance" über das Parkett zu wirbeln.