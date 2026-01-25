Das diesjährige Promi-Ensemble für "Let's Dance" ist offenbar komplett. Bianca Heinicke soll ebenfalls am RTL-Format teilnehmen und freut sich eigener Aussage nach bereits auf die Herausforderung.

Aus dem 14. und finalen Star für die diesjährige "Let's Dance"-Staffel hat Sender RTL bislang ein wohlgehütetes Geheimnis gemacht. Während es von den 13 anderen Promis bereits Porträts auf dem offiziellen Instagram-Account zur Show gibt, taucht dort das finale Mitglied des Tanz-Line-ups für 2026 zwar noch nicht auf. Im Interview mit der "Bild" hat nun jedoch Influencerin Bianca Heinicke, einst unter dem Namen BibisBeautyPalace bekannt, verraten, ab dem 27. Februar "Let's Dance" über das Parkett zu wirbeln.

Sie verglich dabei Talk mit Tanz und kam zu dem Fazit: "Wenn ich in einer Talkshow sitze, bin ich sehr entspannt. Ich glaube, dass es bei 'Let's Dance' anders sein wird. Da muss man in der richtigen Minute abliefern." Als vermeintliche Gefahr sieht sie demnach an, die Herausforderung unter den strengen Blicken von Juror Joachim Llambi (61) und Co. womöglich zu ehrgeizig anzugehen: "Ich bin sehr perfektionistisch und mache mir vielleicht auch ein bisschen Druck. Es wird auf jeden Fall eine Herausforderung werden."

Tanzen habe ihr schon immer Freude bereitet, doch erst vor rund zwei Jahren sei sie so richtig auf den Geschmack gekommen. Damals belegte sie gemeinsam mit ihrem Partner Timothy Hill einen Tanzkurs. Sie freue sich daher "sehr, dass ich bei 'Let's Dance' dabei sein kann", um zu sehen, wie viel Tanzpotenzial wirklich in ihr schlummert.

Teilnehmerfeld damit komplett

Wenn man sich bei RTL in diesem Jahr keine überraschende Ausnahme einfallen lässt, ist mit Heinickes Teilnahme das Line-up für die 19. Staffel des Formats komplett. Seit über zehn Jahren schon bestand das Teilnehmerfeld stets aus 14 Promi-Profi-Paarungen.

Offiziell bestätigt wurden im Verlauf der vergangenen Tage Musiker Ross Antony, Schauspielerin Esther Schweins, Moderatorin Sonya Kraus, die Sängerinnen Anna-Carina Woitschack sowie Nadja Benaissa, "GZSZ"-Star Jan Kittmann, der Rapper Milano, Komiker Simon Gosejohann, Tokio-Hotel-Drummer Gustav Schäfer, Sportler Joel Mattli, Fitness-Influencer Willi Whey, Model Betty Taube sowie "Princess Charming" Vanessa "Nessi" Borck.