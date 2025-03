Sie ist noch nicht einmal zwei: Robert De Niro: Diesen Film von ihm soll seine kleine Tochter sehen

Hollywoodstar Robert De Niro (81) ist als Schauspieler für zahlreiche Filmklassiker mitverantwortlich. Doch da er im April 2023 nochmal Vater wurde, ist zuhause gerade eher bunte Kinderunterhaltung angesagt. Nachdem er bereits vor kurzem in einem Interview offenbart hat, welche Kindersendungen er zusammen mit seiner kleinen Tochter Gia schaut, hat der 81-Jährige nun verraten, welchen Film von ihm er seinem jüngsten Kind als erstes zeigen wolle.

Am Dienstag war Robert De Niro bei "Late Night With Seth Meyers" auf NBC zu Gast, um dort für seine neue Netflix-Serie "Zero Day" und seinen kommenden Film "The Alto Knights" zu werben, der am 20. März in den deutschen Kinos startet.

Auch hier wurde er danach gefragt, welche pädagogisch wertvollen Kindersendungen er mit seiner Tochter anschaue. "Also ich schaue mir Miss Rachel, The Wiggles und Blippi an. Und manchmal schauen wir uns Episoden an, in denen sie alle zusammenarbeiten", erklärte De Niro.

Woraufhin Seth Meyers (51) mit einem Scherz konterte: "So habe ich mich gefühlt, als ich zum ersten Mal 'Heat' gesehen habe." Damit spielte er auf den Filmklassiker von Michael Mann (82) aus dem Jahr 1995 an, in dem die beiden Oscarpreisträger De Niro und Al Pacino (84) gemeinsam auf der Leinwand zu sehen waren.

Diesen Film würde Robert De Niro seiner Tochter als erstes zeigen

Doch obwohl die kleine Gia mit ihren knapp zwei Jahren für die Filme, in denen ihr Vater mitgespielt hat, noch viel zu jung ist, macht sich De Niro offenbar darüber Gedanken, welchen Film er ihr als allererstes zeigen würde. Seine Wahl fiel im Gespräch mit Seth Meyers auf "Die Abenteuer von Rocky & Bullwinkle" aus dem Jahr 2000. In der Komödie mit Zeichentrick-Elementen spielt De Niro einen Bösewicht namens der "Der Furchtlose".

Im April 2023 hatte De Niro überraschend noch einmal für Familienzuwachs gesorgt. Seine Freundin Tiffany Chen (45) brachte sein Töchterlein Gia auf die Welt - damit wurde die Hollywoodlegende bereits zum siebten Mal Vater.