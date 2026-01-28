Die Gerüchte sorgen für Aufsehen: Nun hat sich der Grammy-Produzent selbst zu den Spekulationen geäußert, dass Taylor Swift bei der Preisverleihung auftreten könnte.
Grammy-Produzent Ben Winston hat Gerüchte dementiert, wonach Taylor Swift (36) bei der diesjährigen Preisverleihung auftreten könnte. "Der einzige Grund, warum die Leute glauben, dass Taylor auftreten oder kommen könnte, ist, dass 'HITS' beschlossen hat, dies diese Woche zu drucken (...)", sagte Winston in einem Interview mit dem Branchenmagazin "Hits Daily Double". Die Meldung sei allerdings "ausgedacht" gewesen, erklärte er weiter über das Gerücht.