Sie ist laut. Ja, sie ist direkt: Ariels Begleiterin erklärt ihre Wutausbrüche im Dschungel

Keine Kandidatin polarisiert im Dschungelcamp so stark wie Ariel. Nun hat ihre Begleiterin, Tante Özlem, verraten, was die Wutausbrüche der 22-Jährigen auslöst - und ob womöglich Kalkül dahinter steckt.

Abgebrochene oder gar nicht erst angetretene Dschungelprüfungen, dazu eine hohe Lautstärke und viel "Konfro": Keine Kandidatin provoziert Mitstreiter und Zuschauer bei "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" 2026 so heftig wie Camp-Küken Ariel (22). Steckt dahinter Kalkül, um mehr Sendezeit zu bekommen?

Ariels Begleitperson, ihre Tante Özlem, weist dies gegenüber RTL zurück. Ihre Nichte sei jedenfalls schon immer so gewesen. "Sie ist so und sie war schon seit sie 15, 16 ist so", sagte sie dem Sender. "Es spielt gar keine Rolle, wer ihr Gegenüber ist. Das kann ihre Mutter sein, das kann ich sein, das kann irgendjemand sein."

"Sie ist echt"

"Sie ist manchmal emotional in ihren Reaktionen. Sie ist laut. Ja, sie ist direkt", erklärte die Begleiterin. Aber: "Sie ist echt". Ariel verstelle sich nicht, "egal, was die Konsequenzen sind."

Die Wutausbrüche kommen laut Tante Özlem aber nicht aus dem Nichts. Sie tauchten vor allem auf, wenn Ariel "etwas nicht versteht" oder als "ungerecht empfindet". Oder wenn Werte wie Ehrlichkeit oder Transparenz verletzt werden.

Dass Ariel eiserne Grundsätze besitzt, bekamen ihre Mitcamper in der Folge vom Montag zu spüren. Die Schweizerin weigerte sich, mit Eva Benetatou (33) und Gil Ofarim (43) in eine Dschungelprüfung zu gehen. "Mit Menschen, die nicht ansatzweise meine moralischen Werte vertreten, auf 'ein Team' machen, das geht nicht", sagte sie.

Gil Ofarim hatte 2021 falsche Antisemitismus-Vorwürfe gegen einen Hotelmitarbeiter erhoben. Eva Benetatou hatte Ariels Zorn auf sich gezogen, als sie vor der Prüfung deren kleine Tochter erwähnte.

Apropos: Nur bei ihrem Kind ist Ariel nicht aggressiv, wie ihre Tante zu RTL sagte. Dann sei ihre Nichte "sehr gelassen, sehr ruhig."