Sie ist laut. Ja, sie ist direkt: Ariels Begleiterin erklärt ihre Wutausbrüche im Dschungel

Keine Kandidatin polarisiert im Dschungelcamp so stark wie Ariel. Nun hat ihre Begleiterin, Tante Özlem, verraten, was die Wutausbrüche der 22-Jährigen auslöst - und ob womöglich Kalkül dahinter steckt.
Abgebrochene oder gar nicht erst angetretene Dschungelprüfungen, dazu eine hohe Lautstärke und viel "Konfro": Keine Kandidatin provoziert Mitstreiter und Zuschauer bei "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" 2026 so heftig wie Camp-Küken Ariel (22). Steckt dahinter Kalkül, um mehr Sendezeit zu bekommen?