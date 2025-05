Sie ist keine Unbekannte: „The Crown“-Star Josh OConnor soll frisch verliebt sein

1 Josh O'Connor beim diesjährigen Filmfestival in Cannes. Foto: ddp

Josh O'Connor ist offenbar frisch verliebt! Der "The Crown"-Star wurde diese Woche mit einer Frau an seiner Seite beim Spaziergang in London fotografiert - sie ist keine Unbekannte.











"The Crown"-Star Josh O'Connor (35) ist offenbar frisch verliebt. Der Schauspieler, auch bekannt aus "Challengers", wurde diese Woche mit einer Frau an seiner Seite in London entdeckt und fotografiert. Fotos, die die Gossip-Seite "DeuxMoi" veröffentlicht hat, zeigen O'Connor und seine Herzensdame beim gemeinsamen Spaziergang in der englischen Hauptstadt - auf einigen Fotos hat er den Arm um sie gelegt, auf einem weiteren küssen sich die beiden innig.