Während sich die deutsche Fußballnationalmannschaft auf ihr letztes Gruppenspiel bei der WM vorbereitet, ist offenbar Unterstützung für Joshua Kimmich angereist. Seine Ehefrau Lina ist jetzt in den Vereinigten Staaten.

Der DFB-Star Joshua Kimmich (31) ist schon vor einigen Wochen nach Nordamerika gereist, schließlich ist er ein wichtiger Pfeiler des deutschen Kaders für die derzeit laufende Fußball-WM. Die Ehefrau des Mannschaftskapitäns war bislang offenbar nicht vor Ort. Das hat sich nun geändert: Lina Kimmich ist in den USA gelandet, wie sie auf ihrem Instagram-Account zeigt.

In ihren Storys hat sie am 23. Juni ein Foto veröffentlicht, das in New York entstanden ist. Leider spielt vor Ort die Witterung offenbar nicht so ganz mit. Kurz darauf teilte Kimmich einen verregneten Schnappschuss und fragte dazu: "Äh, Wetter?" Laut einem Bericht von "t-online" hatte sie zuvor in einer mittlerweile nicht mehr abrufbaren Story ein Foto mehrerer Koffer gepostet, zu dem sie neben einer USA-Flagge schrieb: "Ich komm dann auch mal irgendwann..."

Fußballfans sollten Geduld mitbringen

Damit hält sich Lina Kimmich derzeit recht nah zur nächsten Spielstätte der deutschen Mannschaft auf. Am 25. Juni bestreitet das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann (38) sein letztes Vorrundenspiel gegen Ecuador im MetLife-Stadion, das während der WM New-York-New-Jersey-Stadion heißt. Wie das ZDF in einem generell an Fans gerichteten Service-Artikel berichtet, sollte sie sich allerdings frühzeitig auf den Weg machen, sollte sie ihren Ehemann im Stadion unterstützen wollen. Laut des Berichts sei "die für acht WM-Spiele inklusive Endspiel auserkorene Spielstätte [...] verkehrstechnisch denkbar schlecht erreichbar". Deutsche Fans sollten dem Ratschlag zufolge Geduld mitbringen.

Wer als deutscher Fan von zu Hause aus zuschauen möchte, hat zwei gängige Alternativen. MagentaTV besitzt in Deutschland die Rechte zur Live-Übertragung aller 104 Matches der Fußball-WM 2026. ARD und ZDF übertragen ohne kostenpflichtiges Abo insgesamt 60 Spiele live. Darunter fällt auch das dritte Vorrunden-Match am Donnerstag, das ab 22:00 Uhr im Ersten und in der ARD-Mediathek zu sehen sein wird. Weitere Spiele mit deutscher Beteiligung sowie davon unabhängig das Finale werden ebenfalls bei den öffentlich-rechtlichen Sendern beziehungsweise über die jeweiligen Online-Angebote live ausgestrahlt.