Während sich die deutsche Fußballnationalmannschaft auf ihr letztes Gruppenspiel bei der WM vorbereitet, ist offenbar Unterstützung für Joshua Kimmich angereist. Seine Ehefrau Lina ist jetzt in den Vereinigten Staaten.
Der DFB-Star Joshua Kimmich (31) ist schon vor einigen Wochen nach Nordamerika gereist, schließlich ist er ein wichtiger Pfeiler des deutschen Kaders für die derzeit laufende Fußball-WM. Die Ehefrau des Mannschaftskapitäns war bislang offenbar nicht vor Ort. Das hat sich nun geändert: Lina Kimmich ist in den USA gelandet, wie sie auf ihrem Instagram-Account zeigt.