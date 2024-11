Sie ist in großer Sorge: Billie Eilish über Donald Trump: Jemand, der Frauen so sehr hasst

Vor der US-Präsidentschaftswahl hatte Billie Eilish (22) sich neben vielen weiteren Stars wie Taylor Swift (34) oder Lady Gaga (38) auf die Seite von Kamala Harris (60) gestellt. Trotzdem ging Donald Trump (78) aus dem Kampf ums Weiße Haus als Sieger hervor. Nach der Wahl hat Eilish verdeutlicht, wie sehr sie sich Sorgen um die Sicherheit und die Rechte von Frauen in den USA während Trumps kommender Amtszeit macht.

Billie Eilish spricht von "Krieg gegen Frauen"

"Es ist ein Krieg gegen Frauen", schreibt die Sängerin in einer Story auf Instagram. Eine deutliche Anspielung auf Trump. Während eines Konzerts in Nashville kam sie am Mittwochabend ebenfalls darauf zu sprechen, wie unter anderem die Branchenmagazine "Variety" und "Billboard" berichten. "Ich möchte, dass ihr wisst, dass ihr bei mir sicher seid und dass ihr hier geschützt seid und dass ihr in diesem Raum sicher seid", sagte Eilish demnach auf der Bühne.

Der Song, den sie gleich spielen werde, sei "über den Missbrauch, den es in dieser Welt an Frauen gibt, sowie über viele der Erfahrungen, die ich gemacht habe und die Leute, die ich kenne, gemacht haben", erzählte Eilish. Sie habe noch keine einzige Frau getroffen, die nicht von einem Missbrauch berichten könnte: "Nicht eine!" Und jetzt werde "jemand, der Frauen so sehr hasst, bald der Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika".

"Dieses Lied ist für all die Frauen da draußen. Ich liebe euch, ich unterstütze euch", sagte die Sängerin, bevor sie zu "Your Power" ansetzte. "Dies ist eines meiner liebsten Lieder, die ich je geschrieben habe", erklärte Eilish im April 2021. "Ich fühle mich dabei sehr verletzlich, es herauszubringen, weil es mir so sehr am Herzen liegt. Es geht um viele verschiedene Situationen, die wir alle entweder miterlebt oder erfahren haben. Ich hoffe, dass es zu Veränderung anregen kann. Versucht, eure Macht nicht zu missbrauchen." Trumps Amtsantritt ist für den 20. Januar 2025 geplant.