Schon seit mehreren Jahren hält sich Tippi Hedren vom Rampenlicht fern. Doch anlässlich ihres 95. Geburtstags konnten die Fans nun sehen: Es geht der Schauspiel-Ikone auch im hohen Alter noch blendend.

"Meine wunderschöne Mama"

Tochter Melanie Griffith (67) gratuliert auf Instagram mit Fotos und einem Clip. Die Jubilarin bläst darin die Kerzen aus und winkt in die Kamera. "Meine wunderschöne Mama ist gestern 95 geworden!", schrieb Griffith am 20. Januar. Dann unterstrich sie, was auch aus dem kurzen Video hervorgeht: "Sie ist glücklich, gesund und lebhaft!"

Alfred Hitchcock machte sie berühmt - aber soll sie auch terrorisiert haben

Tippi Hedren begann ihre Karriere in den 1950er Jahren als Model in New York City, internationale Anerkennung erlangte sie jedoch erst in den 1960er Jahren durch die Alfred-Hitchcock-Filme "Die Vögel" (1963) und "Marnie" (1964). Für den erstgenannten Film wurde sie 1964 bei den Golden Globes als vielversprechendste Newcomerin ausgezeichnet. In ihren 2016 erschienen Memoiren offenbarte sie jedoch, dass sie unter der Zusammenarbeit mit dem berühmten Kult-Regisseur (1899-1980) sehr gelitten habe. Der Brite soll sie am Set beider Filme mehrfach sexuell genötigt haben. Weil sie sich ihm verweigerte, soll er dann ihrer Karriere geschadet haben. Er habe seine Machtposition schamlos ausgenutzt.

So lehnte er nach den beiden Filmen eine weitere Zusammenarbeit mit Tippi Hedren ab, entließ sie jedoch mehr als zwei weitere Jahre nicht aus ihrem Vertrag. Sie verpasste dadurch andere attraktive Rollenangebote, und ihre so erfolgreich begonnene Karriere geriet ins Stocken.

Perfekte Art zu feiern: Im Kreis der Familie

Trotz dieser negativen Erfahrungen startete auch ihre Tochter Melanie Griffith in Hollywood durch - und sogar Enkelin Dakota Johnson (35) wurde Schauspielerin. Ihre Familie liegt Tippi Hedren sehr am Herzen. Anlässlich ihres 94. Geburtstags im vergangenen Jahr erzählte sie dem US-Magazin "People", dass sie den Tag mit ihrer Familie verbracht habe. "Für den Rest der Welt ist das vielleicht nicht aufregend, aber als Mutter und Großmutter ist es die perfekte Art zu feiern."

Früher zeigte sich die berühmte Familie häufig zusammen in der Öffentlichkeit. Als Tippi Hedren etwa im Januar 2003 auf dem Hollywood Walk of Fame einen Stern erhielt, überreichte Melanie Griffith ihr die Auszeichnung. Ihre Enkelinnen Dakota und Stella Banderas (28) verfolgten die Zeremonie aus dem Publikum.